Sem energia: banco em Vitória suspende atendimento após furto de fios

De acordo com apuração do repórter Diony Silva, para a TV Gazeta, que esteve no local, o motivo da queda de energia foi o furto de fios. Apesar disso, até o momento não se sabe se o crime foi cometido durante a madrugada ou ao longo do feriado. A agência, no entanto, não abrirá nesta Quarta-Feira de Cinzas (02). Um comunicado afixado na porta da agência pede que os clientes do banco se dirijam a outras unidades.