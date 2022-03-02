Sem energia: banco em Vitória suspende atendimento após furto de fios

Após o feriado prolongado de carnaval, funcionários da agência do Banestes, localizada na Praça Oito, no Centro de Vitória, chegaram para trabalhar, em expediente que teria início ao meio-dia, e observaram que o banco estava sem energia.
De acordo com apuração do repórter Diony Silva, para a TV Gazeta, que esteve no local, o motivo da queda de energia foi o furto de fios. Apesar disso, até o momento não se sabe se o crime foi cometido durante a madrugada ou ao longo do feriado. A agência, no entanto, não abrirá nesta Quarta-Feira de Cinzas (02). Um comunicado afixado na porta da agência pede que os clientes do banco se dirijam a outras unidades.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a consumidora Regina, que aguardava atendimento em frente ao estabelecimento, afirmou que tinha urgência em utilizar os serviços bancários. "Vim resolver minha senha e, sem ela, não tenho como pagar ninguém. É complicado voltar de um feriadão, vir aqui e estar tudo fechado por causa de robalheira", disse.
Demandada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado nesta quarta-feira (2) e seguirá sob investigação.
Também procurado pela reportagem, o Banestes até o momento não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver retorno.
Atualização
02/03/2022 - 4:47
A Polícia Civil enviou nota sobre o caso. O texto foi atualizado.