PM usa balas de borracha e gás de pimenta para dispersar foliões em Vitória

Polícia Militar em ação na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, na noite desta terça Crédito: Fernando Madeira

Não há informações sobre feridos, de acordo com a PM. Incomodados com a quantidade de pessoas nas ruas, moradores da região fizeram vídeos e acionaram a prefeitura.

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De acordo com secretário de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo Oliveira, o bar multado fica na Rua Saraiva e também teve os equipamentos de som apreendidos. A multa foi de R$ 1.370,89. Após as denúncias, fiscais, agentes da Guarda Municipal e policiais militares estiveram no bar.

"Nós identificamos que um bar promoveu eventos de shows de forma clandestina porque ele não tinha nem alvará e nem autorização pra fazer isso e trouxe uma grande aglomeração nesses dias. As equipes estiveram presente no local todos os dias e todas as notificações foram feitas para que essas ações não possam acontecer em razão da pandemia da Covid-19", disse o secretário.

O secretário explicou ainda que o evento aconteceu em via pública com a presença de bandas, o que não é permitido.

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"Essas bandas não são permitidas. O estabelecimento comercial não tem alvará para esse tipo de atividade. Isso se caracteriza como evento clandestino e gerou alguns transtornos para os moradores", informou.