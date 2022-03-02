PM usa balas de borracha e gás de pimenta para dispersar foliões em Vitória

Um bar foi multado pela Prefeitura Vitória, nesta terça-feira (1º), após promover eventos com registro de aglomeração durante o carnaval, no Centro de Vitória. Também na região, policiais militares chegaram a usar balas de borracha e gás de pimenta para dispersar aglomerações. Segundo a Polícia Militar, as pessoas não respeitaram as ordens dos agentes e, por isso, foi preciso usar equipamentos não letais.
Não há informações sobre feridos, de acordo com a PM. Incomodados com a quantidade de pessoas nas ruas, moradores da região fizeram vídeos e acionaram a prefeitura.
PM e Romu usam bala de borracha a gás de pimenta para encerrar festa clandestina em Vitória
De acordo com secretário de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo Oliveira, o bar multado fica na Rua Saraiva e também teve os equipamentos de som apreendidos. A multa foi de R$ 1.370,89. Após as denúncias, fiscais, agentes da Guarda Municipal e policiais militares estiveram no bar.
"Nós identificamos que um bar promoveu eventos de shows de forma clandestina porque ele não tinha nem alvará e nem autorização pra fazer isso e trouxe uma grande aglomeração nesses dias. As equipes estiveram presente no local todos os dias e todas as notificações foram feitas para que essas ações não possam acontecer em razão da pandemia da Covid-19", disse o secretário.
O secretário explicou ainda que o evento aconteceu em via pública com a presença de bandas, o que não é permitido.
"Essas bandas não são permitidas. O estabelecimento comercial não tem alvará para esse tipo de atividade. Isso se caracteriza como evento clandestino e gerou alguns transtornos para os moradores", informou.
Com informações do G1 ES e TV Gazeta