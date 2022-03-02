Polícia liga para celular de vítima e prende assaltantes em Anchieta

Uma dupla foi presa suspeita de assaltar um restaurante em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (1°). De acordo com informações da Polícia Militar, os dois homens levaram o dinheiro do caixa e um celular. A prisão aconteceu durante a abordagem dos bandidos, quando a polícia ligou para o número da vítima e o celular tocou.
Ainda segundo a PM, o crime foi por volta das 23h30, em Ubu. O estabelecimento estava sendo fechado, quando dois homens abordaram um funcionário, levando dinheiro e celular. Após o assalto, fugiram de carro.
A polícia foi chamada e, com as características dos criminosos, o veículo foi localizado no bairro Nova Esperança. Após campana no local, aguardando a chegada dos suspeitos, os militares conseguiram entrar na casa de um deles e ligaram para o celular da vítima, que tocou dentro da residência.
Três homens foram conduzidos para a Delegacia de Guarapari, e a vítima identificou dois dos suspeitos. O terceiro homem foi liberado. Os presos foram encaminhados na manhã desta quarta-feira (2) para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari. Apenas o celular da vítima foi recuperado. O dinheiro e a arma usada no crime não foram localizados.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não poderia ajudar com informações, porque durante finais de semana e feriados a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores.