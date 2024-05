Sem CNH, jovem foge da polícia e provoca acidente em Colatina

Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Silvio Avidos; segundo a PM, motociclista estava embriagado

Um jovem de 20 anos foi preso depois de pilotar uma moto em alta velocidade, fugindo da polícia, e também se envolver em um acidente no Centro de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, depois foi verificado ainda que ele não tinha habilitação para conduzir esse tipo de veículo e que estava embriagado.