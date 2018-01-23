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Fuga

Seis presos fogem de penitenciária em Vila Velha

Três dos detentos já foram recapturados pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 21:44

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 21:44

Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, em Xuri Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Seis presos fugiram da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, em Xuri, na manhã desta segunda-feira (22). Segundo a Secretaria de Justiça do Estado, "o caso está sendo apurado com rigor".
Dos seis foragidos, três foram recapturados. Os foragidos Vinicius Stenio Martins Freitas, Raoni Jose Kleim e Welington Souza Pereira ainda são procurados pela Polícia Militar. 
Ainda de acordo com a Sejus, o fato também será comunicado ao juiz da Vara de Execução Penal e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), do Ministério Público Estadual
 

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