Seis presos fogem de penitenciária em Vila Velha

Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, em Xuri Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Seis presos fugiram da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, em Xuri, na manhã desta segunda-feira (22). Segundo a Secretaria de Justiça do Estado, "o caso está sendo apurado com rigor".

Dos seis foragidos, três foram recapturados. Os foragidos Vinicius Stenio Martins Freitas, Raoni Jose Kleim e Welington Souza Pereira ainda são procurados pela Polícia Militar.

Ainda de acordo com a Sejus, o fato também será comunicado ao juiz da Vara de Execução Penal e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), do Ministério Público Estadual