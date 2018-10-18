Seis pessoas são feitas reféns em assalto a loja em Cariacica

Loja em Campo Grande, Cariacica, foi assaltada e o gerente feito de refém Crédito: Bernardo Coutinho

Seis pessoas foram feitas reféns em um assalto a uma loja de eletrodomésticos em Campo Grande, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (17). O caso aconteceu na Avenida Expedito Garcia, por volta das 19 horas, quando o gerente já estava fechando o estabelecimento e quatro criminosos entraram na loja. Ninguém ficou ferido.

Segundo o gerente, de 35 anos, dois funcionários estavam com ele no momento em que foram abordados. Além deles, a esposa, de 37 anos, os filhos - um menino de 3 anos e uma menina de 7 anos - foram feitos reféns. O gerente costuma ir de moto para o trabalho, mas como estava chovendo, a família foi buscá-lo no trabalho.

O gerente contou que estava fechando a última porta de aço do estabelecimento quando dois criminosos armados se enfiaram por baixo e mandaram ele abrir, para que eles pudessem entrar. Dentro, os bandidos exigiram que os reféns fossem para a área de crediário da loja, onde ficaram rendidos por cerca de 45 minutos.

Na parte de trás da loja, em um acesso por outra rua, outros dois criminosos aguardavam em um carro para entrar. Eles foram para o interior do estabelecimento exigindo do gerente a chave do estoque. No total, vinte celulares, cinco televisões e dez tablets foram levados - entre itens do mostruário e do estoque.

No momento do assalto, um criminoso ficou próximo à porta da frente da loja, vigiando a movimentação. Já os outros três permaneceram na parte de trás, por onde trancaram a porta da loja e foram embora levando os eletrônicos.

A Polícia Militar foi chamada pelo gerente, por meio do Ciodes. O caso foi registrado na 4ª Delegacia Regional de Cariacica e está sendo investigado pela Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio. Até o momento, ninguém foi preso.

BANDIDOS CONHECIAM MOVIMENTAÇÃO

O gerente da loja explicou que os bandidos já pareciam conhecer como era a movimentação da loja, inclusive o horário de fechamento e o acesso do estabelecimento por uma outra rua.

Além disso, o gerente relatou que os bandidos agiram sem agressividade, com calma em todos os momentos, dizendo que só queriam os produtos e que não fariam nada com ninguém.