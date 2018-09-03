Seis pessoas são detidas em operação da Polícia Militar em Vila Velha

Material apreendido com seis pessoas que estavam num carro abordado pela PM, no bairro da Glória, em Vila Velha Crédito: PMES/Divulgação

Seis pessoas foram detidas, na manhã deste domingo (2), no bairro da Glória, em Vila Velha. Dois homens e quatro mulheres estavam num veículo quando foram abordados pela Polícia Militar.

Segundo a PM, policiais realizavam uma operação de abordagem e o veículo foi parado devido atitude suspeita. Dentro dele, foram encontradas três armas, sendo duas pistolas e um revólver calibre 38, munições, um coldre, quatro buchas de maconha, 1 pino e cocaína, cinco celulares, quatro relógios e R$ 154,30 em dinheiro.