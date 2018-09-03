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POLÌCIA

Seis pessoas são detidas em operação da Polícia Militar em Vila Velha

Eles estavam dentro de um veículo com armas e drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2018 às 22:00

Publicado em 02 de Setembro de 2018 às 22:00

Material apreendido com seis pessoas que estavam num carro abordado pela PM, no bairro da Glória, em Vila Velha Crédito: PMES/Divulgação
Seis pessoas foram detidas, na manhã deste domingo (2), no bairro da Glória, em Vila Velha. Dois homens e quatro mulheres estavam num veículo quando foram abordados pela Polícia Militar.
Segundo a PM, policiais realizavam uma operação de abordagem e o veículo foi parado devido atitude suspeita. Dentro dele, foram encontradas três armas, sendo duas pistolas e um revólver calibre 38, munições, um coldre, quatro buchas de maconha, 1 pino e cocaína, cinco celulares, quatro relógios e R$ 154,30 em dinheiro.
De acordo com informações da polícia, os seis ocupantes foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. O veículo foi apreendido.

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