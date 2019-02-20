Segurança é preso após articular assalto em Cachoeiro

O crime foi em novembro do ano passado. Na ocasião, o proprietário reagiu ao assalto e foi baleado na virilha. A vítima estava com um malote, que não chegou a ser levado pelo bandido.O criminoso que atirou na vítima, identificado como Ariel da Silva Costa, 23 anos, já havia sido detido na última sexta-feira (15). O segurança José Pereira Decothe, de 39 anos, foi preso nesta quarta-feira (20) após articular o assalto à casa lotérica onde trabalhava, no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.. Na ocasião, o proprietário reagiu ao assalto e foi baleado na virilha. A vítima estava com um malote, que não chegou a ser levado pelo bandido.O criminoso que atirou na vítima, identificado como Ariel da Silva Costa, 23 anos, já havia sido detido na última sexta-feira (15).

A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) iniciou as investigações e concluiu que o segurança da loteria, José Pereira, tramou o roubo, passando informações privilegiadas para Ariel. Após tentar assaltar e balear a vítima, Ariel teve apoio de um terceiro individuo, um mototáxi que o estava aguardando em uma rua que fica atrás da loteria.

O nome da mototaxista não foi divulgado, pois ele está sendo investigado. Ao chegar ao hospital, a equipe médica e os funcionários encontraram um malote com R$ 30 mil em espécie amarrado no corpo da vítima.

Os policiais ainda descobriram que, na hora do roubo, José saiu do local de trabalho e os contatos foram feitos entre eles por telefone. Quando Ariel foi preso, ele estava circulando com uma motocicleta com registro de furto/roubo. Na casa de José foi apreendida uma arma, pistola Calibre 380, marca Taurus, com 16 munições e dois carregadores.

Ariel foi transferido na última sexta-feira (15) para o Centro de Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro e José, após os procedimentos administrativos, também será encaminhado para o mesmo local. Os dois confessaram a autoria do crime.