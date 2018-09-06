Nova Carapina II

Segurança é morto a tiros em bairro da Serra

Vanderlei Rosa, de 48 anos, foi morto após sair do trabalho no bairro Nova Carapina II, na Serra
Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 02:27

Vanderlei Rosa foi morto a tiros quando saia do trabalho na Serra Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta
O segurança Vanderlei Rosa, de 48 anos, foi morto a tiros após sair do trabalho na noite desta quarta-feira (5), por volta das 20 horas, na Avenida Principal, no bairro Nova Carapina II, na Serra.
Vanderlei trabalhava como segurança em algumas lojas do bairro. Ele exercia a profissão havia doze anos. Nesta quarta (5), o profissional chegou ao trabalho por volta das 15 horas e saiu às 20 horas  horário que foi morto por criminosos.
Segundo a polícia, doze disparos foram feitos contra a vítima. Pelo menos cinco tiros acertaram a cabeça do segurança. A arma dele não foi encontrada e a polícia acredita que os criminosos podem ter levado. Vanderlei deixa três filhos e a namorada.
A motivação do crime será investigada pela polícia.
 
 

