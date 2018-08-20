Segurança baleado por PM em boate se recupera da cirurgia

Viatura do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em frente à boate onde jovem foi morta e segurança atingido Crédito: Helton Cardoso

O segurança baleado duas vezes pelo policial militar Patrick Ramos Guariz, durante confusão em uma boate de Laranjeiras, na Serra, na madrugada do último sábado (18), está fora de perigo e já consciente, de acordo com a mãe dele.

A vítima foi atingida por um disparo na perna e outro na região lombar pelo PM, sendo que um dos tiros ainda acertou o rosto da jovem Thalita do Carmo Pereira, de 19 anos. Em contato com a reportagem do Gazeta Online, a mãe do segurança confirmou que ele se recupera bem da cirurgia, no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

"Ele está muito bem sim. Se recuperando, consciente depois da cirurgia e já conversando", afirmou.

TIRO NO CELULAR

A mãe do segurança baleado contou à reportagem do Gazeta Online, na manhã de sábado (18), que um dos tiros que atingiram o filho teria acertado o peito dele, se não fosse por um celular guardado no bolso da camisa. "Entrei em estado de choque. Cheguei aqui (no hospital) só que até agora não obtive informação dele pelos médicos. Ele está no centro cirúrgico. Eu senti que foi livramento que Deus deu a ele. Ele estava com o celular no bolso e a bala alojou, ficou no celular dele. A bala pegou no celular e outra na comanda", disse a mãe do segurança. Veja trechos da entrevista.

ENTENDA O CASO

A jovem de 19 anos morreu e um segurança ficou ferido ao serem atingidos por disparos feitos por um policial militar, na porta de uma boate, às 4h16, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o policial militar, identificado como Patrick Ramos Guariz, 26 anos, saiu da boate após pagar a conta, mas resolveu voltar para o interior do estabelecimento e foi impedido pelo segurança.

Enquanto Patrick discutia para retornar à boate, a jovem Thalita do Carmo Pereira, de 19 anos, se aproximou do segurança para entregar a comanda que havia pagado para também sair da boate. Nesse momento, Patrick abriu fogo contra o segurança.