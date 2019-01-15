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Violência em Vitória

Secretário de Segurança descreve ataque como "covarde e insano"

Roberto Sá afirma que haverá patrulhamento por tempo indeterminado na região

Publicado em 

15 jan 2019 às 13:33

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 13:33

Secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, falou sobre o ataque de criminosos em Vitória Crédito: Adalberto Cordeiro
O secretário estadual de Segurança Pública Roberto Sá definiu o ataque aos morros do bairro Moscoso e Piedade como "covarde e insano" e afirma que haverá patrulhamento reforçado por tempo indeterminado na região. A situação trágica que teve três mortos e dois feridos aconteceu durante a noite desta segunda-feira (14).
> Saiba quem são as vítimas do ataque que deixou mortos em morro de Vitória
Roberto Sá afirmou, ainda, que foi determinado o envio da Força Tática da Polícia Militar e a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) ao local, onde tomaram os primeiros depoimentos e realizaram perícia de local de crime.
> "Só vamos sair daqui quando todo mundo estiver preso", diz delegado
"Mais uma vez o crime mostrou a sua face bárbara com ataque covarde e insano. A Força Tática e a Cimesp, que estão até o momento lá operando, de forma integrada com a Polícia Civil, já tomaram os primeiros depoimentos, fizeram perícia de local de crime e já estão com uma investigação em andamento. Manteremos ali um patrulhamento reforçado por tempo indeterminado, mas nós seremos implacáveis contra esses criminosos", finaliza o secretário.
Com informações de Caíque Verli
 

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