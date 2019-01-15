Secretário de Segurança descreve ataque como "covarde e insano"

O secretário estadual de Segurança Pública Roberto Sá definiu ocomo "covarde e insano" e afirma que haverá patrulhamento reforçado por tempo indeterminado na região. A situação trágica que teve três mortos e dois feridos aconteceu durante a noite desta segunda-feira (14).

Roberto Sá afirmou, ainda, que foi determinado o envio da Força Tática da Polícia Militar e a Companhia Independente de Missões Especiais () ao local, onde tomaram os primeiros depoimentos e realizaram perícia de local de crime.

"Mais uma vez o crime mostrou a sua face bárbara com ataque covarde e insano. A Força Tática e a Cimesp, que estão até o momento lá operando, de forma integrada com a Polícia Civil, já tomaram os primeiros depoimentos, fizeram perícia de local de crime e já estão com uma investigação em andamento. Manteremos ali um patrulhamento reforçado por tempo indeterminado, mas nós seremos implacáveis contra esses criminosos", finaliza o secretário.