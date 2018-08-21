Secretário de Segurança: 'Tráfico não comanda nada nem dita regra'

Dois dias depois da vendedora Thaís Oliveira Rodrigues, de 22 anos, ter sido assassinada no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, enquanto buscava um bolo para comemorar o aniversário da irmã e da mãe, o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que o tráfico não comanda nada e nem dita regra alguma, e que quem dita regra no Estado do Espírito Santo são os poderes constituídos. A principal suspeita para o ataque que causou a morte da jovem é de que a luz interna do veículo não estava acesa, como exigem os traficantes da região.
O carro, que era dirigido pela tia, passava pela Avenida Brasil, no bairro Morada da Barra, quando foi atingido por disparos. Os vidros estavam abaixados. A luz interna do veículo, contudo, não estava acesa, como estabelecem os traficantes. Os dois homens que abordaram o veículo já chegaram atirando e gritando para a família de Thaís parasse. De acordo com testemunhas, foram muitos tiros, mas apenas dois atingiram o carro.
O secretário afirmou ainda que crimes como o que vitimaram a Thaís não serão tolerados. Nós ditamos as regras. E quando alguém, quem quer que seja, tenta ditar qualquer tipo de regra, o braço armado do Estado vai lá e prende. E coloca atrás das grades, disse.
O coronel Nylton disse ainda que a polícia está presente em todos as regiões do Espírito Santo. No Estado não existe um local sequer que as polícias militar e civil não entrem e permaneçam. Nos faremos presentes diante dessa ousadia de criminosos que tentam impor regras a comunidades. Nós não vamos permitir que isso aconteça, reforçou.
Sobre as regras escritas no muro em Morada da Barra, o secretário disse que serão apagadas. Nós fizemos contato com a prefeitura para que esses inscritos sejam imediatamente apagados, disse.
Sobre o crime, o coronel afirmou que as investigações estão em estágio avançado. Estamos focados na identificação do autor deste crime covarde e absurdo. Também estamos presentes na comunidade e vamos aumentar a nossa ostensividade para levar tranquilidade às pessoas, completou.
O CRIME
Por volta das 22h20 do último sábado (18), Thaís Oliveira Rodrigues estava em um carro, acompanhada da família, e seguia pelo bairro Morada da Barra, na Avenida Brasil, quando o veículo (que era dirigido pela tia da Thaís) foi parado por bandidos.
Pelo menos dois tiros foram disparados. Um acertou a jovem, que chegou a ser levada ao Hospital Santa Mônica, mas não resistiu ao ferimento. O outro atingiu de raspão a avó da jovem.
Em entrevista à jornalista Gabrielle Manganeli, da TV Gazeta, um tio de Thaís contou que as janelas do vidro do carro estavam abertas e que os bandidos já chegaram mandando parar o carro e atiraram.
Ao ver que seus familiares tinham sido atingidos, a tia arrancou com o carro. Um dos pneus acabou estourando, mas não se sabe se também foi por conta dos tiros. Mesmo assim, a tia conseguiu sair do bairro e pediu a ajuda de populares, que levaram Thaís e a avó até o Hospital Santa Mônica, em Itaparica. A jovem chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu e faleceu durante a madrugada de domingo (20). A avó também foi atendida, mas já recebeu alta.
Secretário de Segurança - Tráfico não comanda nada nem dita regra