Secretaria de Segurança do ES investiga vídeo com exibição de fuzil

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo (Sesp) vai investigar um vídeo que circula nas redes sociais com a exibição de um fuzil e munições.
Pelas imagens é possível perceber uma caveira gravada na arma e uma música de fundo fazendo apologia ao crime e a violência. Segundo relatos da internet, o fuzil estaria sob posse de um criminoso no Morro do Macaco, em Vitória.
A Sesp disse também que vai monitorar, por meio do setor de inteligência, as atividades criminosas no Estado e que ainda não há como afirmar se o vídeo tem relação com o morro do Macaco nem quando ele foi filmado. A secretaria reforça que age para prender bandidos e armas desse e outros tipos. A investigação segue em sigilo.
Caso tenha alguma informação que ajude a polícia e favoreça as investigações, ligue para o disque-denúncia 181 ou acesse o site https://www.es.gov.br/disque-denuncia-181. O anonimato é garantido.