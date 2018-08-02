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Acidente

Sargento ferido em explosão de Granada tem mão amputada no ES

Durante o acidente, o sargento Marcos Reboli da Rocha chegou a perder alguns dedos da mão. Ele passou por uma cirurgia na tarde desta quinta (2)

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 20:33
Movimentação de policiais em frente ao Hospital São Lucas Crédito: Glacieri Carrareto
Após uma cirurgia realizada na tarde desta quinta-feira (2), o sargento Marcos Reboli da Rocha teve que amputar a mão direita. A informação foi confirmada pelo comandante da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho. Durante o acidente, ele chegou a perder alguns dedos da mão. 
"Infelizmente ele teve que amputar a mão direita, a lesão foi muito forte, muito violenta", afirmou o coronel. 
Marcos realizava uma demonstração com uma granada, quando o artefato explodiu. O acidente aconteceu no fim da manhã desta quinta (2), durante o Curso de Ações Táticas Especiais, na Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), no bairro Jardim América, em Cariacica. Ele foi socorrido e levado ao Hospital São Lucas, onde passou por uma cirurgia. O sargento já está na sala de recuperação. 
Outros dois militares também foram levados para o hospital com tonturas devido aos efeitos do barulho da explosão. Após atendimento, ele foram liberados por não apresentarem lesões. 
A Polícia Militar vai instaurar uma sindicância para apurar as causas do acidente. 

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