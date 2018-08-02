Sargento ferido em explosão de Granada tem mão amputada no ES

Marcos realizava uma demonstração com uma granada, quando o. O acidente aconteceu no fim da manhã desta quinta (2), durante o Curso de Ações Táticas Especiais, na Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), no bairro Jardim América, em. Ele foi socorrido e levado ao Hospital São Lucas, onde passou por uma cirurgia. O sargento já está na sala de recuperação.