Sargento ferido em explosão de Granada tem mão amputada no ES

Após uma cirurgia realizada na tarde desta quinta-feira (2), o sargento Marcos Reboli da Rocha teve que amputar a mão direita. A informação foi confirmada pelo comandante da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho. Durante o acidente, ele chegou a perder alguns dedos da mão.
"Infelizmente ele teve que amputar a mão direita, a lesão foi muito forte, muito violenta", afirmou o coronel.
Marcos realizava uma demonstração com uma granada, quando o artefato explodiu. O acidente aconteceu no fim da manhã desta quinta (2), durante o Curso de Ações Táticas Especiais, na Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), no bairro Jardim América, em Cariacica. Ele foi socorrido e levado ao Hospital São Lucas, onde passou por uma cirurgia. O sargento já está na sala de recuperação.
Outros dois militares também foram levados para o hospital com tonturas devido aos efeitos do barulho da explosão. Após atendimento, ele foram liberados por não apresentarem lesões.
A Polícia Militar vai instaurar uma sindicância para apurar as causas do acidente.