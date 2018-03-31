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Crime

Sargento dos Bombeiros é preso após agredir esposa na Serra

As agressões aconteceram depois do casal ter saído de um churrasco

Publicado em 31 de Março de 2018 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 13:11
Plantão Especializado da Mulher (PEM) Crédito: Google Street View
Um sargento do Corpo de Bombeiros foi preso acusado de agredir a esposa, uma jornalista de 47 anos, na noite desta sexta-feira (30), em Laranjeiras, na Serra.
Segundo informações da polícia, o casal havia saído de um churrasco onde o sargento teria ingerido bebida alcóolica. No percurso para casa, enquanto a esposa dirigia o carro, ele começou a discutir por ciúmes e a ameaçá-la. O sargento chegou a bater a cabeça da esposa contra o volante do carro.
Com a agressão, a mulher precisou parar o veículo na altura do Terminal de Laranjeiras, quando foi novamente agredida com socos e tapas na cabeça. A cena chamou atenção de pessoas ao redor, que interferiram após pedido de socorro da jornalista.
Alcoolizado, o militar ligou para o Ciodes do próprio celular e passou o telefone à esposa para explicar o caso à polícia. Uma viatura foi enviada o local e o sargento encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher, onde não deu declarações no depoimento.
Segundo a polícia, o sargento e a jornalista estão juntos há quatro anos, sendo casados há dois. De acordo com a mulher, essa não é a primeira vez que o marido apresenta comportamento violento e a agride. Porém, essa foi a primeira denúncia.
A jornalista passou por exames e o sargento foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal, dentro da Lei Maria da Penha, e também por ameaça. Foi arbitrada uma fiança de R$ 2 mil, que não foi paga. O militar foi conduzido para o Quartel da Polícia Militar.
O Corpo de Bombeiros informou por meio de nota que o bombeiro militar foi preso em flagrante por cometer um crime de natureza comum, e não militar. O sargento está preso no Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar, onde fica o presídio militar, por não ter pago a fiança arbitrada. A Corregedoria dos Bombeiros vai acompanhar as investigações do crime civil.

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