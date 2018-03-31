Sargento dos Bombeiros é preso após agredir esposa na Serra

Plantão Especializado da Mulher (PEM) Crédito: Google Street View

Um sargento do Corpo de Bombeiros foi preso acusado de agredir a esposa, uma jornalista de 47 anos, na noite desta sexta-feira (30), em Laranjeiras, na Serra.

Segundo informações da polícia, o casal havia saído de um churrasco onde o sargento teria ingerido bebida alcóolica. No percurso para casa, enquanto a esposa dirigia o carro, ele começou a discutir por ciúmes e a ameaçá-la. O sargento chegou a bater a cabeça da esposa contra o volante do carro.

Com a agressão, a mulher precisou parar o veículo na altura do Terminal de Laranjeiras, quando foi novamente agredida com socos e tapas na cabeça. A cena chamou atenção de pessoas ao redor, que interferiram após pedido de socorro da jornalista.

Alcoolizado, o militar ligou para o Ciodes do próprio celular e passou o telefone à esposa para explicar o caso à polícia. Uma viatura foi enviada o local e o sargento encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher, onde não deu declarações no depoimento.

Segundo a polícia, o sargento e a jornalista estão juntos há quatro anos, sendo casados há dois. De acordo com a mulher, essa não é a primeira vez que o marido apresenta comportamento violento e a agride. Porém, essa foi a primeira denúncia.

A jornalista passou por exames e o sargento foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal, dentro da Lei Maria da Penha, e também por ameaça. Foi arbitrada uma fiança de R$ 2 mil, que não foi paga. O militar foi conduzido para o Quartel da Polícia Militar.