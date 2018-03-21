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Tentativa de assalto

Sargento da reserva da Polícia Militar é baleado em Vila Velha

É o segundo caso de PM baleado no município em menos de 24h. O militar foi socorrido pelo próprio filho para o Hospital Infantil de Vila Velha

Publicado em 21 de Março de 2018 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 11:28
Sargento foi socorrido pelo filho para o Hospital Infantil de Vila Velha Crédito: Divulgação
Um sargento da reserva da Polícia Militar foi baleado no início da manhã desta quarta-feira (21) no bairro Soteco, em Vila Velha. É o segundo caso de PM baleado no município em menos de 24h. Nesta terça (20), o policial militar Afonso Miller Costa de Mello foi ferido durante um atentado em São Torquato. Ele permanece em estado gravíssimo.
Segundo a Polícia Militar, o sargento baleado em Soteco foi atingido com três tiros. O militar, identificado como sargento Schultz, foi socorrido pelo próprio filho.
Segundo testemunhas, por volta de 6h40 o sargento tirou o carro da garagem e, quando voltou na direção do portão da casa, para tirar a moto, foi abordado por dois bandidos, que queriam o carro do PM.
O sargento reagiu ao assalto e houve uma troca de tiros, deixando o policial e um dos bandidos feridos. o sargento gritou para o filho, que mora na mesma rua, pedindo ajuda.
O sargento foi levado pelo filho inicialmente para o Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba), que fica perto do local do crime, e depois foi transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
Com informações de Mayra Bandeira
CRIME EM SÃO TORQUATO
O soldado Afonso Miller Costa de Mello foi baleado nesta terça-feira (20) Crédito: Reprodução/Facebook
O policial militar Afonso Miller Costa de Mello baleado na cabeça durante um atentado em São Torquato, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20), permanece em estado gravíssimo. A informação foi confirmada pela reportagem. De acordo com a Polícia Militar, o soldado passou por uma cirurgia de emergência no crânio no Hospital São Lucas, em Vitória. O procedimento durou cerca de três horas.
O militar continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e, mesmo após a realização da cirurgia, os médicos avaliam o quadro como sendo muito delicado. De acordo com informações do hospital, Afonso tem um prazo de 48 horas para reagir.
Abatidos com o ocorrido, familiares do soldado, que estavam no hospital acompanhando a cirurgia, deixaram o local sem falar com a imprensa.
APÓS SAIR DE ACADEMIA
O soldado da Polícia Militar Afonso Miller Costa de Mello foi baleado na cabeça após sair de um treino de jiu-jitsu em uma academia no bairro São Torquato, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20).
Dois bandidos, que estavam na esquina da Rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM.
Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas. O soldado foi cambaleando e se arrastando para o meio da rua, momento em que a delegada Arminda Rodrigues passou pelo local em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e prestou socorro ao soldado.
Com ajuda do outro PM, ele foi colocado no bando de trás do carro e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde deu entrada na unidade em estado gravíssimo.
Sargento da reserva da Polícia Militar é baleado em Vila Velha

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