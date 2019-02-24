Sargento aposentado atropela ciclista e destrói portão de casa na Serra

Portão da casa ficou destruído com o acidente Crédito: Marcelo Prest

Um sargento da reserva da Polícia Militar atropelou um ciclista e destruiu a entrada de uma casa na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em Feu Rosa, na Serra. O acidente foi às 7 horas de ontem e o militar, identificado como Itamar de Oliveira, estava alcoolizado, segundo acusou o teste do bafômetro.

Segundo testemunhas contaram aos policiais que atenderam a ocorrência, o militar aposentado estava com uma mulher - que seria a esposa - dentro do carro, um Spacefox prata, e os dois estavam discutindo. O carro seguia no sentido Jacaraípe.

Ela então teria puxado o volante dele, quando o automóvel perdeu o controle, bateu uma casa e também atingiu um ciclista que estava passando.

De acordo com a Polícia Militar, o ciclista teve escoriações leves e foi levado para o Hospital Metropolitano, também na Serra. Já o policial e a esposa ficaram feridos, mas estavam conscientes quando foram socorridos para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município.

A frente do Spacefox ficou totalmente destruída e foi necessário apagar o fogo do veículo com um extintor. Muito óleo ficou derramado na pista.

O teste do bafômetro feito pelos policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar indicou 1,33 mg/l de álcool no sangue do sargento.

SUSTO GRANDE



A casa que foi atingida pelo Spacefox foi a da autônoma Áurea Rocha da Silva, de 44 anos. De acordo com ela, estava todo mundo dormindo quando os familiares ouviram um estrondo muito forte.

“O barulho foi muito alto, a casa tremeu e voou alguns pedaços de parede em cima da gente. Pensei até que a casa estava caindo. Levantamos correndo, apagamos o fogo do carro com um extintor de outro carro”, declarou.

Segundo Áurea, quando saiu de dentro de casa, ela viu o militar aposentado caído no chão e a mulher bastante ferida no pescoço e com sangue escorrendo. “Ele estava tão bêbado que só ficava gritando. Questionava a mulher porque ela puxou o volante”.

O marido de Áurea, o motorista Wesley Alves de Oliveira, 45 anos, espera que alguém arque com o prejuízo, mais uma vez. “Vamos ver com quem vai ficar o prejuízo aí e correr atrás, porque danificou muito. O estrago foi bem grande”, ponderou.

AUTUAÇÃO

Segundo informações da Polícia Civil, o militar foi autuado em flagrante pelo crime de “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, de acordo com o Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.