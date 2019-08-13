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Carro roubado

Roubo de doces termina em perseguição e bandidos presos na Serra

Quatro criminosos foram presos na noite desta terça-feira (13) em São Diogo, na Serra. Eles foram levados para a delegacia da Polícia Civil do município
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

13 ago 2019 às 09:37

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 09:37

Bandidos foram presos com carro roubado após perseguição policial na Serra Crédito: Kaique Dias
Quatro bandidos foram presos na noite desta segunda-feira (12) depois de roubar doces de uma loja e serem perseguidos pela Polícia Militar. Na fuga, os criminosos acabaram batendo em um muro no bairro São Diogo, na Serra. De acordo com a polícia, Jonathan Bastos Zuqueto, 22 anos, Leidiano Mota Martins, 29, e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram flagrados em um carro roubado.
A Polícia Militar informou que os militares foram abordados por moradores durante patrulhamento no bairro São Diogo no final da noite desta segunda-feira. Os populares acionaram a PM após flagrarem quatro criminosos tentando assaltar um estabelecimento comercial da região.
> Assaltante é detido e espancado por populares em Vitória
Quando perceberam que seriam abordados pelos policiais, os criminosos fugiram e foram perseguidos. Jonathan, Leidiano, e os adolescentes seguiam com um HB, de cor branca, quando bateram em um muro no mesmo bairro. Com eles, os PMs encontraram potes de doces roubados. O veículo possui restrição de furto e roubo.
Os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves, localizado no mesmo município. Após o atendimento médico, eles foram levados para a 3ª Delegacia Regional da Serra. O veículo também foi apreendido.
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Bandidos são presos após perseguição policial na Serra Crédito: Kaique Dias
Os presos foram autuados em flagrante por roubo e corrupção de menores, e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Os adolescentes, 15 e 17 anos, responderão por ato infracional análogo ao crime de roubo e foram encaminhados à Justiça.
 

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