Roubo de carro termina em perseguição policial de Ibiraçu a Fundão

Um adolescente foi apreendido nesta segunda-feira (22), em Timbuí, distrito de Fundão, Região Metropolitana de Vitória, após roubar um carro em Linhares, a 90 quilômetros de distância. Houve perseguição policial em parte da BR 101 e até ajuda do helicóptero da Polícia Militar para localizar o suspeito.

A busca da PM começou pela manhã, após ser acionada para verificar a ocorrência do roubo. De acordo com o boletim, a vítima informou que um indivíduo havia levado seu carro e que o GPS instalado no seu celular indicava que o veículo estaria próximo a Ibiraçu.

Momentos mais tarde, a equipe policial identificou o veículo na estrada. Porém, ao perceber a viatura, o motorista fugiu em alta velocidade, no sentido Timbuí, fazendo manobras arriscadas e colocando em risco a vida de outras pessoas.

A PM fez buscas e, minutos mais tarde, o veículo foi encontrado abandonado em Timbuí. Com o apoio do Harpia, ainda foi realizado patrulhamento pelos arredores do local e o suspeito foi encontrado escondido atrás de uma igreja.