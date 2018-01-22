Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pela BR 101

Roubo de carro termina em perseguição policial de Ibiraçu a Fundão

Por fim, bandido saiu do veículo e ainda tentou se esconder atrás de uma igreja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 19:55

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 19:55

Um adolescente foi apreendido nesta segunda-feira (22), em Timbuí, distrito de Fundão, Região Metropolitana de Vitória, após roubar um carro em Linhares, a 90 quilômetros de distância. Houve perseguição policial em parte da BR 101 e até ajuda do helicóptero da Polícia Militar para localizar o suspeito.
A busca da PM começou pela manhã, após ser acionada para verificar a ocorrência do roubo. De acordo com o boletim, a vítima informou que um indivíduo havia levado seu carro e que o GPS instalado no seu celular indicava que o veículo estaria próximo a Ibiraçu.
Momentos mais tarde, a equipe policial identificou o veículo na estrada. Porém, ao perceber a viatura, o motorista fugiu em alta velocidade, no sentido Timbuí, fazendo manobras arriscadas e colocando em risco a vida de outras pessoas.
A PM fez buscas e, minutos mais tarde, o veículo foi encontrado abandonado em Timbuí. Com o apoio do Harpia, ainda foi realizado patrulhamento pelos arredores do local e o suspeito foi encontrado escondido atrás de uma igreja.
> Leia mais matérias de Polícia
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Fundão. A Polícia Civil informou que o menor vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado e apresentado à Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados