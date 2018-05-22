Roubo de carro, perseguição policial e acidente na Serra

Dois homens armados roubaram uma Hilux e aparelhos celulares na Avenida Abdo Saad, em Laranjeiras, na Serra, na manhã desta terça-feira (22). O roubo aconteceu em frente a uma loja de refrigeração. Após o crime, os bandidos fugiram e começou uma perseguição policial. Na ação, um dos suspeitos foi preso.

O dono da Hilux e também da loja, um sargento da reserva da Polícia Militar, de 52 anos, que atuava em Minas Gerais, estava chegando para trabalhar quando foi abordado pelos suspeitos.

HELICÓPTERO DA PM FOI UTILIZADO NA AÇÃO

Além da Hilux, os bandidos levaram o celular do sargento e de outros funcionários que estavam na entrada do estabelecimento. Após o roubo, os suspeitos fugiram no sentido Manguinhos.

PERSEGUIÇÃO POLICIAL

Durante a fuga e perseguição policial, os homens acabaram colidindo em outros dois carros  um Ford Ka e um Tiida -, que estavam parados no semáforo, na altura do quilômetro 267, da BR 101, na Serra. Um helicóptero da PM, que pousou no estacionamento de uma loja, chegou a ser usado na ação.

Após a colisão, um dos suspeitos fugiu correndo para o bairro Jardim Tropical. A PM foi atrás e prendeu um deles, um homem de 18 anos, que foi levado para a 3ª Delegacia Regional de Laranjeiras. O outro suspeito conseguiu escapar.

Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, após a colisão, uma faixa ficou interditada, mas já foi liberada. Não houve registro de feridos.

Com informações de Mayra Bandeira