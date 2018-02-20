Roubo a motorista de aplicativo acaba com perseguição e dois baleados

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira

Uma perseguição policial a um carro roubado terminou com troca de tiros e dois jovens baleados em Jardim Limoeiro, na Serra, na madrugada desta terça-feira (20).

Na madrugada de domingo para segunda, por volta de 1h30, um motorista de aplicativo atendeu um chamado de três rapazes que estavam em um bar em Jardim da Penha, em Vitória, com destino a Carapina, na Serra.

Chegando em Carapina, segundo conta o motorista, os rapazes disseram que não sabiam o destino correto, o que levou o profissional a desconfiar da possibilidade de assalto.

A possibilidade se confirmou quando o passageiro que estava no banco do carona sacou uma arma e o rapaz que estava atrás do banco do motorista deu uma gravata na vítima e o trio anunciou o assalto.

Após ser rendido, o motorista foi abandonado e os criminosos fugiram com o Nissan March, que era alugado. Uma ocorrência foi registrada na polícia pelo profissional.

Na madrugada desta terça (20), também por volta de 1h30, uma viatura da PM estava passando pela Norte Sul, na altura de Jardim Limoeiro, quando avistou o veículo roubado com quatros rapazes e uma jovem.

Um cabo da PM fez a abordagem e mandou que eles parassem o veículo, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga. Segundo o cabo, logo no momento em que foram abordados, eles colocaram a arma para fora do carro e começaram a atirar.

Pela contramão, os ocupantes do veículo seguiram pelo bairro São Diogo e Parque Residencial Laranjeiras, em alta velocidade. Perto da estação da EDP, de volta a Jardim Limoeiro, perto da BR 101, após passarem por cinco cinco bloqueios policiais, o carro foi interceptado e bloqueado pela PM

Um adolescente de 17 anos que estava no banco do carona saiu atirando. Os policiais revidaram ele levou um tiro no peito. O outro jovem, 24 anos, que estava na direção do carro, foi baleado na perna direita.

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, e uma jovem de 19 anos, que estavam no banco de trás do carro, não se feriram. Eles foram detidos.

Os feridos foram levados para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. A ocorrência foi entregue na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).