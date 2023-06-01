Rodovias do ES têm 138 pontos vulneráveis à exploração sexual infantil

Dados do 9° Projeto Mapear (2021/2022), que localiza pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais, mostram que no Espírito Santo há 138 pontos classificados como de risco baixo, médio, alto e crítico. O aumento foi de 213% comparado ao levantamento do biênio anterior ( 2019/2020), quando foram identificados 44 pontos.

BR 101 tem a maior quantidade de pontos catalogados, com 103 locais Crédito: Fernando Madeira

Os números foram divulgados pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Rodoviária Federal , em parceria com a ONG Childhood Brasil, na quarta-feira (31). Segundo o documento, o Estado, apesar de sua extensão territorial pequena, apresentou-se como o de maior percentual de pontos críticos, com 20,2%. Um valor três vezes maior que a média nacional, que hoje é de 6,5%.

O município da Serra tem o maior número de pontos classificados como vulneráveis, com 20 locais, seguido de Guarapari , com 16, e de Cariacica , com 14 pontos pontos. A BR 101 tem a maior quantidade de pontos catalogados, com 103 locais.

Projeto

A cada dois anos, a PRF realiza o levantamento dos pontos com circulação de pessoas ao longo das rodovias federais, identifica e faz georreferenciamento, com a localização no mapa e com imagens, coordenadas geográficas registradas no sistema da PRF.

No total, foram identificados mais de 9.745 pontos no Brasil. Entre os locais estão postos de combustíveis, restaurantes, hotéis, pousadas e casas noturnas. A cada ponto catalogado e georreferenciado pelos policiais, é atribuído um grau de risco de exploração sexual, que pode ser classificado em baixo, médio, alto e crítico.

A Polícia Rodoviária Federal disponibiliza o telefone 191 para população denunciar suspeitas e ocorrências de exploração e abuso sexual infanto-juvenil nas rodovias federais brasileiras.