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Projeto Mapear

Rodovias do ES têm 138 pontos vulneráveis à exploração sexual infantil

Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que houve aumento de 213% no número de locais em vias federais no Estado em relação ao biênio anterior (2019/2020)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2023 às 13:04

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 13:04

Dados do 9° Projeto Mapear (2021/2022), que localiza pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais, mostram que no Espírito Santo há 138 pontos classificados como de risco baixo, médio, alto e crítico. O aumento foi de 213% comparado ao levantamento do biênio anterior ( 2019/2020), quando foram identificados 44 pontos.
Matéria especial sobre a BR 101 Norte
BR 101 tem a maior quantidade de pontos catalogados, com 103 locais Crédito: Fernando Madeira
Os números foram divulgados pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a ONG Childhood Brasil, na quarta-feira (31). Segundo o documento, o Estado, apesar de sua extensão territorial pequena, apresentou-se como o de maior percentual de pontos críticos, com 20,2%. Um valor três vezes maior que a média nacional, que hoje é de 6,5%.
O município da Serra tem o maior número de pontos classificados como vulneráveis, com 20 locais, seguido de Guarapari, com 16, e de Cariacica, com 14 pontos pontos. A BR 101 tem a maior quantidade de pontos catalogados, com 103 locais.

Projeto

A cada dois anos, a PRF realiza o levantamento dos pontos com circulação de pessoas ao longo das rodovias federais, identifica e faz georreferenciamento, com a localização no mapa e com imagens, coordenadas geográficas registradas no sistema da PRF.
No total, foram identificados mais de 9.745 pontos no Brasil. Entre os locais estão postos de combustíveis, restaurantes, hotéis, pousadas e casas noturnas. A cada ponto catalogado e georreferenciado pelos policiais, é atribuído um grau de risco de exploração sexual, que pode ser classificado em baixo, médio, alto e crítico.
A Polícia Rodoviária Federal disponibiliza o telefone 191 para população denunciar suspeitas e ocorrências de exploração e abuso sexual infanto-juvenil nas rodovias federais brasileiras.
Outro telefone é Disque 100, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, que também recebe, analisa e encaminha denúncias do mesmo tipo. O serviço funciona diariamente, 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando discar 100.

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BR 101 Cariacica Guarapari Serra Crianças Adolescente Polícia Rodoviária Federal Violência Sexual
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