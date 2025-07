Disputa pelo tráfico

Réus são condenados a 137 anos de prisão por tiroteio em Guarapari

O crime, decorrente de um confronto entre traficantes, levou a um tiroteio no Centro de Guarapari; uma mulher que passava pelo local foi ferida

Os réus, que já estavam presos preventivamente, cumprirão a pena em regime inicial fechado, conforme divulgou o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), nesta quinta-feira (31), após obter a condenação por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Guarapari.>

Entenda o caso

O crime ocorreu em 20 de abril de 2017. Na ocasião, os réus, que integravam uma quadrilha de tráfico de drogas, estavam em um carro, seguindo, com outros suspeitos, em direção a um ponto de venda de entorpecentes no bairro Olaria, para protegê-lo. >

No local, entraram em confronto com Mateus Moreira Silva e John Weny Pimentel de Oliveira, que eram membros de outro grupo criminoso. O enfrentamento se estendeu até o Centro do município, onde foi captado por câmeras, cujas filmagens foram utilizadas como prova no julgamento. Durante a troca de tiros, uma mulher que passava pelo local foi atingida, mas conseguiu sobreviver ao crime.>