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Caso de 2022

Réu por latrocínio em Ibitirama, idoso é preso 24 anos após crime no ES

Sebastião Camibra Gomes, de 70 anos, foi localizado em Ibatiba nesta quarta-feira (7); crime ocorreu em 2002 e, segundo a polícia, vítima foi ferida com golpes de faca

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 11:49

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 out 2026 às 11:49
Sebastião Camibra Gomes de 70 anos foi preso nesta quarta-feira (7)
Sebastião Camibra Gomes de 70 anos foi preso nesta quarta-feira (7) Polícia Civil

Um homem de 70 anos, réu em um processo por latrocínio, foi preso nesta quarta-feira (7), em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Sebastião Camibra Gomes estava foragido da Justiça havia mais de 24 anos. O crime ocorreu em abril de 2002, em Ibitirama.


De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em 13 de abril de 2002, no Trevo de São Lourenço, na zona rural de Ibitirama. Segundo o delegado Jorge Willian Cabral, da Delegacia de Polícia de Ibitirama, a vítima foi abordada e sofreu diversos golpes de faca. Os ferimentos atingiram o pulmão e o coração, sendo necessária intervenção cirúrgica e internação hospitalar.


“Após o crime, o então investigado deixou a região e permaneceu foragido, sem que fosse possível localizá-lo durante todos esses anos. Registros da investigação realizada à época apontam que o envolvido se evadiu do distrito da culpa e permaneceu em local incerto e não sabido”, disse o delegado.


Após novas diligências, os policiais conseguiram localizar Sebastião e cumpriram o mandado de prisão no Córrego do Cambraia, em Ibatiba. Ele foi encaminhado à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e será levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde ficará à disposição da Justiça.

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