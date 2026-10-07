Grupo de corrida de rua vira comunidade com mais de 380 integrantes na divisa do ES e RJ

E é justamente fora do pódio que estão algumas das histórias que mais marcaram a trajetória do grupo. Ao longo dos anos, corredores que começaram sem experiência conseguiram alcançar distâncias que antes pareciam impossíveis.





Para Rogério, a maior vitória não está necessariamente no resultado de uma competição, mas na evolução de cada integrante.





“A maior vitória do grupo não está necessariamente no pódio. Está em ver uma pessoa superar seus próprios limites, conquistar confiança e perceber que é capaz.”





Antes de cada treino, existe ainda um momento que ajuda a representar a identidade do grupo: os corredores se reúnem para fazer uma oração, agradecer e pedir proteção antes de começar a correr.





“É um momento que representa muito bem o espírito do grupo: união, amizade, fé e paixão pelo esporte.”





Com mais de uma década de história, o BomJerun busca continuar crescendo e levar mais pessoas para a corrida. Entre os objetivos estão participar de mais provas fora de Bom Jesus, conhecer novos lugares e buscar novos desafios esportivos.





Mas, para o grupo, crescer não significa deixar de lado aquilo que esteve presente desde o começo.





“Acredito que nosso maior objetivo é manter aquilo que fez o grupo chegar até aqui: a união. Queremos continuar sendo um grupo que incentiva, acolhe e motiva as pessoas, desde quem está começando até quem já tem mais experiência.”





*Este conteúdo foi produzido por Matheus Souza, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Sidney Magno Novo.