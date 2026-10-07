Grupo de corrida de rua vira comunidade com mais de 380 integrantes na divisa do ES e RJ

As corridas de rua se tornaram uma verdadeira febre no Espírito Santo. Segundo dados da Ticket Sport, o Brasil tem cerca de 13 milhões de corredores e o estado já soma pelo menos 200 mil praticantes na modalidade. Esse crescimento também chega ao interior, mais precisamente em Bom Jesus do Norte, município localizado na divisa com o Rio de Janeiro.
Muito antes de cruzar a linha de chegada, existe uma rotina de treinos, dedicação e superação. Criado em 2013, o BomJerun Corredores da Divisa nasceu do encontro entre amigos apaixonados pela corrida e, com o passar dos anos, se transformou em uma comunidade com mais de 380 participantes. O grupo reúne corredores das duas cidades chamadas Bom Jesus, uma no Espírito Santo (do Norte) e outra no Rio de Janeiro (do Itabapoana).
“O BomJerun surgiu de uma maneira bem simples e espontânea. Era um grupo de amigos que já tinha o hábito de correr, cada um de forma aleatória, e acabava se encontrando para correr e trocar experiências”, destaca Rogério Cantelle, um dos integrantes do grupo.
O nome do grupo nasceu da relação com a cidade. A palavra é formada pela junção de Bom Jesus com “Run”, que significa corrida em inglês. A ideia era levar o nome do município junto com a paixão que unia os corredores.
O que começou com alguns amigos foi crescendo. Novos corredores foram chegando e, atualmente, o grupo reúne mais de 380 pessoas, entre quem está começando no esporte e corredores mais experientes.
“Hoje temos pessoas em diferentes momentos da corrida, desde quem está começando até atletas mais experientes. O que permanece é esse espírito de companheirismo, em que um incentiva o outro e cada conquista acaba sendo comemorada por todos.”
Essa mistura de experiências também aparece na rotina de treinos. O grupo realiza dois encontros por semana, cada um com uma proposta diferente.
Às terças-feiras, acontece o Treino para Iniciantes, pensado para quem está dando os primeiros passos na corrida. A proposta é acolher quem está começando e mostrar que cada corredor tem seu próprio ritmo de evolução.
Aos sábados, é a vez do Longão do BomJerun, com distâncias maiores e voltado principalmente para corredores que já possuem mais experiência e estão preparados para esse tipo de treinamento.
“Apesar de serem dois treinos com propostas diferentes, os dois trazem a mesma finalidade: fazer com que cada um se sinta parte do grupo.”
O BomJerun, no entanto, não funciona como uma assessoria de corrida. Alguns integrantes são profissionais de educação física, mas cada corredor busca seu próprio treinamento e acompanhamento. Nas competições, os integrantes se encontram para representar o grupo e torcer uns pelos outros.
Ao longo do ano, os corredores participam de provas de diferentes distâncias, tanto em Bom Jesus quanto em outras cidades da região. Para disputar competições fora do município, a organização começa bem antes da largada.
Os integrantes conversam para saber quem participará de cada prova e organizam caronas ou transporte coletivo. Os custos também são divididos entre os participantes, de acordo com a disponibilidade de cada um.
“Mais do que simplesmente viajar para correr, a gente tenta fazer com que essas provas sejam momentos de confraternização e de fortalecimento do grupo. Um incentiva o outro, independentemente do resultado, e isso acaba tornando cada viagem ainda mais especial”.
E é justamente fora do pódio que estão algumas das histórias que mais marcaram a trajetória do grupo. Ao longo dos anos, corredores que começaram sem experiência conseguiram alcançar distâncias que antes pareciam impossíveis.
Para Rogério, a maior vitória não está necessariamente no resultado de uma competição, mas na evolução de cada integrante.
“A maior vitória do grupo não está necessariamente no pódio. Está em ver uma pessoa superar seus próprios limites, conquistar confiança e perceber que é capaz.”
Antes de cada treino, existe ainda um momento que ajuda a representar a identidade do grupo: os corredores se reúnem para fazer uma oração, agradecer e pedir proteção antes de começar a correr.
“É um momento que representa muito bem o espírito do grupo: união, amizade, fé e paixão pelo esporte.”
Com mais de uma década de história, o BomJerun busca continuar crescendo e levar mais pessoas para a corrida. Entre os objetivos estão participar de mais provas fora de Bom Jesus, conhecer novos lugares e buscar novos desafios esportivos.
Mas, para o grupo, crescer não significa deixar de lado aquilo que esteve presente desde o começo.
“Acredito que nosso maior objetivo é manter aquilo que fez o grupo chegar até aqui: a união. Queremos continuar sendo um grupo que incentiva, acolhe e motiva as pessoas, desde quem está começando até quem já tem mais experiência.”
*Este conteúdo foi produzido por Matheus Souza, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Sidney Magno Novo.