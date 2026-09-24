Polícia conclui investigação de latrocínio em Castelo; um suspeito segue foragido

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu a investigação sobre o latrocínio e a ocultação de cadáver de Sebastião dos Santos Ayres, de 69 anos, ocorrido em maio de 2024, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a corporação, o crime foi planejado para roubar joias, dinheiro e armas de fogo que pertenciam à vítima.





Três homens foram denunciados pelo Ministério Público, sendo que dois estão presos e um permanece foragido. Os investigados são Sidinei Rodrigues, de 35 anos, Jonath Gonçalves Araújo, de 40, e Natanael Silva de Paulo, de 47.





De acordo com a Polícia Civil, Sebastião, conhecido como “Tião do Beck”, foi atraído para uma residência sob o pretexto de uma negociação. Depois de sair do local em seu veículo, ele foi monitorado e interceptado pelos envolvidos em um trecho afastado, onde acabou agredido e morto com um tiro na cabeça.





Após o crime, os suspeitos colocaram o corpo no próprio carro da vítima e o abandonaram na região de Monte Alverne/Limoeiro. Para dificultar a identificação e a localização do automóvel, a placa dianteira foi retirada e, segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizaram pó de extintor no interior do veículo.





O delegado titular da Delegacia de Polícia de Castelo, Estevão Oggione, afirmou que o crime foi planejado e executado com divisão de tarefas entre os envolvidos.





"As diligências apontaram que se tratava de uma associação criminosa estável, com divisão de tarefas e atuação voltada para crimes patrimoniais violentos de grande vulto. A investigação também identificou a ligação dos envolvidos com outros crimes praticados na região e com o acervo de armas subtraído em ações anteriores", disse Oggione.





O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ofereceu denúncia contra os três investigados. A denúncia foi recebida pela Justiça, que também expediu mandados de prisão preventiva contra eles.





Sidinei Rodrigues já estava preso por outro crime e foi comunicado sobre a nova ordem judicial na unidade prisional onde se encontra. Natanael Silva de Paulo foi preso no dia 11 de setembro, em Venda Nova do Imigrante, por policiais civis da Região Serrana, após troca de informações com a Delegacia de Polícia de Castelo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.





Já Jonath Gonçalves Araújo, conhecido como “Caladinho” ou “Johnny”, permanece foragido. Segundo a Polícia Civil, há outros mandados de prisão pendentes contra ele.





O delegado Estevão Oggione pediu a colaboração da população para localizar Jonath. "Contamos com a colaboração da população para localizar esse investigado. Qualquer informação que possa contribuir com o trabalho policial pode ser repassada de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181. Não é necessário se identificar”, disse.