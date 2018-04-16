Resultado que pode apontar se corpo é de médica sai nesta terça

O caso foi registrado no início da tarde desta quarta (4) na Delegacia de Pessoas Desaparecidas pela família da médica Crédito: Reprodução | Facebook

A Polícia Civil deve ter em mãos nesta terça-feira (17) o laudo técnico-científico informando se o corpo de uma mulher encontrado próximo a uma torre de telefonia no Rio Jucu, em Domingos Martins, no último domingo (15) é ou não da médica Jaqueline da Penha Colodetti, de 50 anos.

A cardiologista está desaparecida desde o dia 03 de abril. O sumiço foi constatado depois que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou o carro de Jaqueline abandonado às margens da BR 262, próximo ao rio Jucu. O veículo estava fechado e com todos os documentos e pertences da médica dentro.

Segundo o delegado Danilo Bahiense, superintendente da Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, por não se tratar de teste de DNA, a análise é mais rápida. Os parentes nos informaram que a médica possuía próteses, o que facilita a comparação, podendo descartar ou não que o corpo seja dela, explicou.

Bahiense também informou que, na manhã desta segunda-feira, familiares estiveram no Departamento de Identificação da Polícia Civil, em Vitória, e entregaram exames odontológicos.

A família da médica informou à imprensa que foi orientada a não fazer o reconhecimento visual do corpo que já estava em adiantado estado de decomposição. Os parentes que faziam buscas por ela em Feira de Santana, na Bahia, estão retornando para aguarda o resultado junto com os demais, porém, afirmaram ainda ter esperança de que o corpo não seja de Jaqueline.