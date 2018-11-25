Responsável por carvoaria ilegal é preso com armas em São Mateus

Responsável por carvoaria ilegal é preso em São Mateus Crédito: Divulgação PM

Armas, munições e carvão vegetal irregular foram apreendidos nesta sexta-feira (23) em uma carvoaria ilegal em São Mateus, região Norte do Estado. O local foi descoberto após denúncia anônima e o responsável foi conduzido à delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia dava conta que um homem desmatava a região e utilizava a madeira para fabricar o carvão vegetal irregular. Além disso, o suspeito teria armas e praticava caça.

Ao chegar no local indicado, os militares da 3ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental constataram a existência de fornos de carvão usando madeiras sem comprovação de origem e apreenderam 10,5 metros cúbicos de carvão vegetal.

Os policiais também encontraram uma espingarda calibre 20, um rifle calibre 22, uma espingarda de pressão calibre 4,5, 16 munições calibre 36, cinco munições calibre 20, 10 munições calibre 32 e nove munições calibre 22. Todo o material foi apreendido e o responsável pelo local foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

O comandante da 3ª Companhia do BPMA, capitão Fabrício Pereira Rocha, explicou que todo o efetivo se empenha no atendimento das demandas ambientais "sem abrir mão de contribuir com a segurança pública como um todo, retirando de circulação armas de fogo utilizadas para caça e que contribuem com a violência.