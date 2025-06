Bairro Valparaíso

Representante comercial é presa por agredir os pais na Serra

Enquanto a PM atendia a ocorrência, mulher foi flagrada com as mãos no pescoço da mãe; ela foi autuada em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambas na forma da Lei Maria da Penha

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de junho de 2025 às 11:15

Delegacia Regional, da Serra Crédito: Divulgação/Disque Denúncia

Uma representante comercial de 42 anos foi presa, na madrugada de domingo (8), após agredir os pais dentro da casa da família, no bairro Valparaíso, na Serra. Enquanto a Polícia Militar atendia a ocorrência, a mulher foi flagrada com as mãos no pescoço da mãe, fazendo ameaças. O pai também foi agredido e apresentava ferimentos na boca. >

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender à ocorrência de desentendimento familiar. Ao chegarem ao local, encontraram a representante comercial "em estado de grande agressividade", segundo relato dos agentes no boletim de ocorrência. Os militares flagraram a mulher avançando contra a mãe, e contiveram a suspeita.>

"Durante o atendimento, foi presenciado pela guarnição o momento em que a mulher segurou no pescoço da genitora e proferiu ameaças, sendo contida, imediatamente, pelos policiais. O pai da mulher apresentava um ferimento na região da boca, mas recusou atendimento médico. A mulher foi conduzida para a 3ª Delegacia Regional", informou a PM, em nota. >

Consta no boletim de ocorrência que o pai também foi agredido e apresentava com um ferimento na boca, mas recusou atendimento médico. Ele disse aos militares que não poderia comparecer à delegacia porque estava com dificuldades de locomoção em decorrência de um acidente recente.>

A Polícia Civil informou que a mulher de 42 anos, conduzida à Delegacia Regional da Serra, foi autuada em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambas na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhada ao sistema prisional.

