Tecnologia e segurança

Reconhecimento facial prende 3 assassinos em 45 minutos na Grande Vitória

Segundo dados Sesp-ES, com as prisões, o sistema de reconhecimento facial do Espírito Santo alcançou a marca de 225 capturas desde que foi implantado, em setembro de 2023

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de julho de 2025 às 09:25

Thiago de Souza Amanço, Gildevaldo Silva e Geraldo Barbosa de Oliveira foram identificados por reconhecimento facial Crédito: Divulgação Sesp-ES

Três homens – de 57, 53 e 35 anos – com mandados de prisão em aberto por homicídio, foram capturados em menos de uma hora na manhã de quinta-feira (10), na Grande Vitória, após serem identificados por meio do sistema de reconhecimento facial do governo do Espírito Santo. As prisões aconteceram entre 8h20 e 9h05, na Serra e em Vila Velha. >

Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), com as prisões de Thiago de Souza Amanço, Gildevaldo Silva e Geraldo Barbosa de Oliveira, o sistema de reconhecimento facial do Espírito Santo alcançou a marca de 225 capturas desde que foi implantado em setembro de 2023. A tecnologia está instalada em câmeras espalhadas por prédios públicos, terminais do Sistema Transcol e 500 ônibus do transporte coletivo da Grande Vitória.>

Ainda conforme levantamento da pasta, entre os presos identificados pelo sistema, 21% tinham mandados por tráfico de drogas, 16% por roubo e 10,6% por homicídio. >

Esses resultados demonstram que segurança se faz com tecnologia, inteligência e planejamento Leonardo Damasceno Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Até o momento, segundo a Sesp, não há registro de erro nas abordagens geradas pelos alertas da tecnologia. Veja abaixo quem são os suspeitos capturados. >

>

Gildevaldo Silva

Gildevaldo Silvapreso por reconhecimento facial no ES Crédito: Divulgação Sesp-ES

A primeira abordagem ocorreu às 8h20, na Serra. O sistema detectou a presença de Gildevaldo Silva, de 57 anos, foragido da Justiça por um homicídio cometido em Jaguaré. Natural de Itarantim, na Bahia, ele foi localizado por policiais acionados imediatamente após o alerta do sistema. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra. >

Thiago de Souza Amanço

Thiago de Souza Amanço, preso por reconhecimento facial no ES Crédito: Divulgação Sesp-ES

Apenas dez minutos depois, às 8h30, Thiago de Souza Amanço, de 35 anos, foi reconhecido em Vila Velha. Contra ele havia dois mandados de prisão preventiva por homicídio. De acordo com investigações, ele estaria ligado a um grupo criminoso do bairro Aparecida, em Cariacica, e teria participado de assassinatos cometidos em 2017. No momento da abordagem, tentou se passar pelo irmão, mas o sistema de reconhecimento facial, com precisão superior a 90%, confirmou sua verdadeira identidade. Ele também foi conduzido à delegacia da cidade. >

Geraldo Barbosa de Oliveira

Geraldo Barbosa de Oliveira, preso por reconhecimento facial no ES Crédito: Divulgação Sesp-ES

A terceira prisão foi registrada às 9h05, novamente na Serra. Geraldo Barbosa de Oliveira, de 53 anos, era procurado desde que fugiu do sistema prisional após passar ao regime semiaberto. Ele foi condenado por matar uma idosa de 84 anos a marretadas em 2013, no bairro Feu Rosa. Geraldo não resistiu à abordagem e também foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.>

A Sesp informou que após os procedimentos de praxe, os três detidos serão encaminhados ao Sistema Prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta