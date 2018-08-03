Receita apreende 246 Iphones com um único passageiro em São Paulo

Os celulares foram apreendidos pela tentativa de introduzir no País bens sem o pagamento de imposto devido. Crédito: Receita Federal

Um passageiro, ainda não identificado, chegou nesta quinta-feira (2) ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), com 246 aparelhos de Iphone distribuídos em três malas. Ele até tentou evitar a área de fiscalização da Receita Federal, mas não conseguiu e foi detido. Ele vinha dos Estados Unidos.

A Receita Federal não informou os modelos dos aparelhos apreendidos. Mesmo que eles sejam do mais simples, um Iphone SE com capacidade de armazenamento de 64 gigas, o valor chegari a US$ 85.854 mil, mais de 170 vezes superior ao limite de valor (US$ 500) de bens que passageiros vindos do exterior podem entrar no país sem pagar imposto.

Ao chegar no aeroporto, ele se apresentou, com suas três malas, no canal de não declarantes, que são aqueles que estão dentro do limite de até US$ 500 em bens trazidos do exterior. No entanto, ele foi selecionado para inspelação pela área aduaneira.

Segundo a Receita, todos os aparelhos são novos. Eles foram apreendidos por tentativa de não pagamento do imposto devido. O órgão fiscalizador não informou qual seria o imposto aplicado sobre esses bens. O passageiro foi encaminhado à Polícia Federal.