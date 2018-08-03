Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aeroporto

Receita apreende 246 Iphones com um único passageiro em São Paulo

Aparelhos estavam distribuídos em três malas

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 21:16
Os celulares foram apreendidos pela tentativa de introduzir no País bens sem o pagamento de imposto devido. Crédito: Receita Federal
Um passageiro, ainda não identificado, chegou nesta quinta-feira (2) ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), com 246 aparelhos de Iphone distribuídos em três malas. Ele até tentou evitar a área de fiscalização da Receita Federal, mas não conseguiu e foi detido. Ele vinha dos Estados Unidos.
A Receita Federal não informou os modelos dos aparelhos apreendidos. Mesmo que eles sejam do mais simples, um Iphone SE com capacidade de armazenamento de 64 gigas, o valor chegari a US$ 85.854 mil, mais de 170 vezes superior ao limite de valor (US$ 500) de bens que passageiros vindos do exterior podem entrar no país sem pagar imposto.
Ao chegar no aeroporto, ele se apresentou, com suas três malas, no canal de não declarantes, que são aqueles que estão dentro do limite de até US$ 500 em bens trazidos do exterior. No entanto, ele foi selecionado para inspelação pela área aduaneira.
Segundo a Receita, todos os aparelhos são novos. Eles foram apreendidos por tentativa de não pagamento do imposto devido. O órgão fiscalizador não informou qual seria o imposto aplicado sobre esses bens. O passageiro foi encaminhado à Polícia Federal.
VEJA FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados