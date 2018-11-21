Quatro são presos com drogas em Cachoeiro

A maior parte das drogas estava escondida em duas casas em bairros diferentes de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia MIlitar

Quatro jovens com idades entre 18 e 25 anos foram presos com drogas em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (20). A ação ocorreu após denúncia de tráfico de entorpecentes no bairro Alto Amarelo, parte das drogas estavam escondidas em uma casa em outro bairro.

Os suspeitos foram localizados por volta das 18h pela Polícia Militar e tentaram fugir. Com Erick Weller Ferreira de Oliveira, 19 anos, foram encontradas 30 pedras de crack e R$ 99,85; com Thiago Rangel Amaral, 18 anos, foram apreendidas 20 pedras da mesma substância, R$ 105,00 e um aparelho celular. Já Igor Marone Cardoso, 22 anos, estava com 21 pedras de crack, quatro buchas de maconha e R$ 110,00.

Na casa onde Igor estaria morando no bairro Alto Amarelo, a PM apreendeu 143 pedras de crack, 187 buchas de maconha, mais duas buchas grandes da mesma substância, um rádio comunicador, R$ 170,00 e diversos documentos pessoais dele. O proprietário do imóvel, identificado como Renan Maicon Guedes, de 25 anos, também foi detido, pois de acordo com os suspeitos estaria envolvido com a venda de entorpecentes no local.

Thiago informou que na residência onde estava morando, localizada no Bairro Alto União, havia mais drogas. Lá, foram apreendidos cinco tabletes médios de maconha, uma balança de precisão e R$ 550,00.

Ao todo foram apreendidas 214 pedras de crack, cinco tabletes médios de maconha e mais 189 buchas da droga, uma balança digital de precisão, um rádio comunicador e aproximadamente R$ 1.000,00 em espécie.

Todos os suspeitos foram levados para a 7ª delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim onde foram autuados por tráfico e associação ao tráfico. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória do mesmo município.