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Tráfico de drogas

Quatro são detidos com arma, drogas e munições em Vila Velha

Quatro indivíduos foram abordados pela polícia em Santa Rita, bairro de Vila Velha

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 13:28

Publicado em 

29 abr 2019 às 13:28
Polícia Militar apreende drogas, armas, munições e dinheiro em Vila Velha Crédito: Divulgação PM
A Polícia Militar prendeu quatro homens com drogas, uma arma e munições em Santa Rita, bairro de Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (29). 
As equipes da CIMEsp abordaram dois indivíduos, Finiks e Marcos, que foram revistados na Rua Prof. Irineu Fraga Neves. Com Finiks foram encontradas 54 buchas de substância similar à maconha, além da quantia de R$ 100 em espécie e, com Marcos, 14 pedras de craque e 24 pinos de cocaína, além da quantia de R$ 274 em espécie.
No local em que a dupla retirou os entorpecentes, os militares encontraram 10 pedaços grandes de substância similar a crack, quatro pedaços de substância similar a pasta base de cocaína; três tabletes grandes de substância similar a haxixe, 392 pedras de substância similar a crack, já embaladas, prontas para serem comercializadas, 200 pinos com substância similar a cocaína, prontos para comercialização, uma munição de espingarda calibre 12, intacta, um revólver calibre 38 com capacidade para seis munições. Foram encontradas ainda 18 munições de calibre 38. 
Em uma residência na mesma rua, a polícia abordou Guilherme e Jhonathan. De acordo com a PM, foram realizadas as abordagens, mas nada de ilícito foi encontrado, além de muitos vestígios de materiais para embalo da droga e uma balança de precisão que foi apreendida. Mais tarde, Jhonathan confirmou que permitiu que Guilherme se escondesse da ação policial em sua residência e contou sobre a atuação de ambos no tráfico de drogas no local. 
Os quatro indivíduos foram conduzidos pelas equipes policiais juntamente com o material apreendido para a 4ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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