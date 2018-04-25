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Crime em Itacibá

Quatro pessoas presas após assassinato de PM em Cariacica

A PM conduziu 11 elementos para a delegacia, onde são ouvidos pelo delegado Marcelo Cavalcanti

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 18:31
Policial militar Lucas Sabino morreu na madrugada desta quarta Crédito: Montagem | Gazeta Online
Quatro pessoas estão presas, pelo menos duas por envolvimento no assassinato do soldado Sabino, crime ocorrido na noite de terça-feira (24), em Itacibá, Cariacica.
O policial militar de 26 anos foi baleado durante ataque de bandidos quando o veículo dele passa próximo a um bar, quando levava um amigo para casa.
> Em pouco mais de um mês, três PMs baleados
Ao todo, 11 pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar para a Delegacia Regional de Cariacica e depois levadas para a Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cariacica. Segundo o delegado Marcelo Cavalcanti, quatro elementos serão autuados, mas ainda não detalhou por quais crimes especificamente e quantos são diretamente pela morte do soldado.
Do total de conduzidos, três já foram liberados. Outro ainda estão prestam depoimento na tarde desta quarta-feira (25).
Os depoimentos visam apontar a dinâmica exata em que o soldado foi assassinado.
'ATIROU PARA O ALTO'
Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil contaram que o soldado Lucas Sabino Santos Neto teria atirado para o alto antes de ser assassinado. Essa informação foi confirmada à Polícia Civil pelo amigo do PM, um frentista, de 22 anos, que estava com Lucas e que foi baleado de raspão no peito.
O amigo disse ainda que ele e Lucas saíram de uma boate, em Cariacica, e, ao deixarem o estabelecimento, passaram pela Rua 31 de Março, onde, próximo a um bar, Lucas teria dado um tiro para o alto. Por conta dessa ação, um homem teria saído do local já atirando contra o veículo onde os dois estavam.
Ferido, Lucas ainda dirigiu por alguns metros, mas acabou batendo contra o muro de uma casa. Ele e o frentista foram socorridos por uma viatura da PM e levados para o hospital. O soldado não resistiu ao ferimento e morreu na madrugada. (Com informações de Mayra Bandeira)
O CRIME
O soldado da Polícia Militar foi baleado e morreu no início da madrugada desta quarta-feira (25) em Itacibá, Cariacica. Lucas, 26 anos, que não estava trabalhando, foi levar um amigo em casa quando o carro em que ele estava, um Chevrolet Corsa Classic, foi atacado quando o veículo passava próximo a um bar. 
Lucas, que foi baleado no peito, chegou a ser socorrido por uma viatura da PM para um hospital particular do município, mas não resistiu e morreu. O amigo do soldado, um frentista, 22 anos, foi baleado de raspão no peito. O bandido que atirou no PM foi baleado na panturrilha e socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Segundo o tenente-coronel Gomes, dez testemunhas que viram o crime foram conduzidas para a Delegacia Regional de Cariacica para prestar depoimento.

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