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Crime

Quatro lojas são arrombadas de madrugada em Anchieta

Segundo a Polícia Civil, os casos aconteceram durante a madrugada na Avenida Carlos Lindenberg, centro do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 19:03

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 19:03

delegacia anchieta 21-04-2009 Crédito: Rodrigo Gonçalves
Quatro lojas amanheceram com as portas arrombadas no Centro de Anchieta, no Litoral Sul do Estrado, nesta sexta-feira (24). Os proprietários dos comércios, que ficam na mesma avenida, registraram queixa à polícia, mas até o momento ninguém foi preso.
Segundo a Polícia Civil, os casos aconteceram durante a madrugada na Avenida Carlos Lindenberg, centro do município. Todas as lojas possuem porta de vidro e foram abertas, sem quebrar, com um pé de cabra.
Em uma das lojas, o bandido levou 30 relógios de marcas, notebooks e caixas de som. No outro estabelecimento vizinho, várias roupas avaliadas em R$ 40 mil foram levadas. Além destas, duas lojas de utilidades domésticas também foram alvo de um bandido.
A polícia acredita que os arrombamentos tenham sido cometidos pela mesma pessoa. A delegacia de Anchieta analisa imagens de câmeras de videomonitoramento da avenida para identificar um carro, Volkswagen Gol Branco, que deu apoio nos furtos.

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