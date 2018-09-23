Quatro homens são presos após perseguição policial em Vila Velha

Dinheiro e arma apreendidos após perseguição policial em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Quatro homens foram presos com uma arma após uma perseguição policial que terminou na subida da Terceira Ponte, na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição recebeu a informação de que eles estariam saindo de uma boate na Praia de Itaparica.

De acordo com o Sargento Valadares, da Segunda Companhia do Quarto Batalhão de Vila Velha, policiais que faziam patrulhamento no bairro receberam a informação de um pedestre de que os quatro estariam dentro de um Ford Fiesta armados, após saírem da boate. Os suspeitos, que têm idades entre 23 e 26 anos, chegaram a ser abordados, mas fugiram do local.

Uma perseguição começou e seguiu por parte da orla e da Rodovia do Sol. Os policiais pediram reforço e um cerco foi montado na subida da Terceira Ponte, onde cerca de dez minutos depois o grupo foi abordado novamente. Os jovens seguiam para Vitória, onde residem, segundo o sargento.

"Eles negaram que tivessem arma dentro do carro, mas encontramos a pistola .380 no porta luvas. A arma tinha adaptador para mira laser. Ninguém assumiu a posse da arma e então trouxemos eles para a delegacia", explicou.

Além da pistola, os policiais também apreenderam R$ 1.739,15 em espécie, munição, além de um frasco de lança perfume e celulares.

Segundo Valadares, nenhum dos criminosos tinha mandado de prisão em aberto, mas três deles tinham passagem por crimes como tráfico de drogas e homicídio. O carro que estava em posse deles não tinha restrição de furto e roubo, mas não estava em nome de nenhum deles. "Disseram que o veículo era do pai de algum deles", explicou o sargento.