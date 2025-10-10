Operação Dia D

Quatro foragidos são presos escondidos em barracas de pescadores em Linhares

Indivíduos tinham mandados de aberto por homicídio ou tentativa de homicídio e foram autuados também por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; um quinto suspeito está foragido

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12:23

Da esquerda para a direita estão Welisson, Leandro, Fábio e Rikelmy, presos durante a operação; o quinto suspeito, Márcio, segue foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Quatro foragidos por homicídio foram presos durante a Operação Dia D, deflagrada pela Polícia Civil na madrugada de quinta-feira (9), às margens da Lagoa Juparanã, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A ação teve o objetivo de cumprir mandados de prisão contra criminosos da mesma quadrilha que estavam escondidos em barracas de pescadores.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da corporação partiram em três embarcações da região da Lagoa Três Pontas ainda antes do amanhecer e cercaram o local onde os suspeitos estavam acampados. Dois criminosos armados tentaram fugir em direção a um barco, mas acabaram cercados. Um deles, identificado como Fábio Henrique do Nascimento dos Anjos, de 34 anos, teria apontado uma espingarda calibre 12 contra os policiais, que revidaram e atingiram o suspeito no calcanhar.

A corporação explicou que Fábio foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tinha mandado de prisão em aberto pelo homicídio de Bruno Izaias da Silva, de 24 anos, em 30 de agosto de 2021, em Linhares. Além deles,

Outros dois alvos – Leandro Chagas, de 36 anos, e Welisson Ribeiro Neves, de 47 – foram presos em flagrante dentro das barracas – onde os policiais encontraram drogas, um revólver calibre 38 e munições de calibres 12 e 38. Ambos vão responder por tráfico e porte ilegal de arma de fogo e munições.

Também foi preso Rikelmy dos Reis Neves, de 22 anos, que tinha mandado de prisão por dupla tentativa de homicídio em 18 de maio deste ano, após a Festa da Colheita, na zona rural de Sooretama. Na ocasião, ele e um comparsa, identificado como Márcio Ruan dos Santos Alves, tentaram matar duas pessoas, segundo a Polícia Civil. Rikelmy estava no barco com Fábio, mas acabou se rendendo. Ele também foi autuado por tráfico e porte ilegal de arma e munições.

Já Márcio Ruan, que também tem mandado de prisão por dupla tentativa de homicídio pelo crime cometido junto ao Rikelmy, segue foragido.

A Polícia informou que durante as buscas nas barracas e na área ao redor foram apreendidos uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38, munições e uma quantidade de drogas, entre maconha, crack e cocaína. Os quatro suspeitos foram conduzidos para o sistema prisional e permanecem presos à disposição da Justiça.

A operação foi conduzida por equipes da Polícia Civil de Linhares e de Sooretama, além da Guarda Municipal de Linhares e do Corpo de Bombeiros.

