Home
>
Polícia
>
Quatro foragidos são presos escondidos em barracas de pescadores em Linhares

Quatro foragidos são presos escondidos em barracas de pescadores em Linhares

Indivíduos tinham mandados de aberto por homicídio ou tentativa de homicídio e foram autuados também por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; um quinto suspeito está foragido

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12:23

Suspeitos foram presos escondidos em barracas de pescadores em Linhares
Da esquerda para a direita estão Welisson, Leandro, Fábio e Rikelmy, presos durante a operação; o quinto suspeito, Márcio, segue foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Quatro foragidos por homicídio foram presos durante a Operação Dia D, deflagrada pela Polícia Civil na madrugada de quinta-feira (9), às margens da Lagoa Juparanã, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A ação teve o objetivo de cumprir mandados de prisão contra criminosos da mesma quadrilha que estavam escondidos em barracas de pescadores. 

Recomendado para você

Indivíduos tinham mandados de aberto por homicídio ou tentativa de homicídio e foram autuados também por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; um quinto suspeito está foragido

Quatro foragidos são presos escondidos em barracas de pescadores em Linhares

Vinho, chocolate e cigarro estão entre os ítens furtados; proprietária estima mais de R$ 500 de prejuízo

Funcionária é presa suspeita de furtar produtos de distribuidora em Vila Velha; vídeo

Duas casas do bairro Nova Bethânia foram alvos da ação, ocorrida na manhã desta sexta-feira (10)

PF, Guarda Municipal e PM fazem buscas contra facção em Viana

De acordo com a Polícia Civil, equipes da corporação partiram em três embarcações da região da Lagoa Três Pontas ainda antes do amanhecer e cercaram o local onde os suspeitos estavam acampados. Dois criminosos armados tentaram fugir em direção a um barco, mas acabaram cercados. Um deles, identificado como Fábio Henrique do Nascimento dos Anjos, de 34 anos, teria apontado uma espingarda calibre 12 contra os policiais, que revidaram e atingiram o suspeito no calcanhar.

A corporação explicou que Fábio foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tinha mandado de prisão em aberto pelo homicídio de Bruno Izaias da Silva, de 24 anos, em 30 de agosto de 2021, em Linhares. Além deles,

Outros dois alvos – Leandro Chagas, de 36 anos, e Welisson Ribeiro Neves, de 47 – foram presos em flagrante dentro das barracas – onde os policiais encontraram drogas, um revólver calibre 38 e munições de calibres 12 e 38. Ambos vão responder por tráfico e porte ilegal de arma de fogo e munições.

Também foi preso Rikelmy dos Reis Neves, de 22 anos, que tinha mandado de prisão por dupla tentativa de homicídio em 18 de maio deste ano, após a Festa da Colheita, na zona rural de Sooretama. Na ocasião, ele e um comparsa, identificado como Márcio Ruan dos Santos Alves, tentaram matar duas pessoas, segundo a Polícia Civil. Rikelmy estava no barco com Fábio, mas acabou se rendendo. Ele também foi autuado por tráfico e porte ilegal de arma e munições.

Já Márcio Ruan, que também tem mandado de prisão por dupla tentativa de homicídio pelo crime cometido junto ao Rikelmy, segue foragido.

A Polícia informou que durante as buscas nas barracas e na área ao redor foram apreendidos uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38, munições e uma quantidade de drogas, entre maconha, crack e cocaína. Os quatro suspeitos foram conduzidos para o sistema prisional e permanecem presos à disposição da Justiça.

A operação foi conduzida por equipes da Polícia Civil de Linhares e de Sooretama, além da Guarda Municipal de Linhares e do Corpo de Bombeiros.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais