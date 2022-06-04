Quatro adolescentes são detidos por furto em centro da 3ª idade

Quatro adolescentes, de 12, 13, 14 e 15 anos, foram detidos, na noite de sexta-feira (3), por furtarem o Centro de Convivência da 3ª idade no bairro Quincas Machado, em Guaçuí, no Sul do Estado. Com eles, diversos materiais foram recuperados, tais como violão, tornozeleiras de um quilo e caixas de lápis de cores.
A ação foi realizada pelos policiais militares do 3º Batalhão. No local, a polícia foi informada que adolescentes teriam entrado no salão e saído com alguns objetos. Além disso, um dos meninos estaria vestindo o uniforme de um dos colégios do município.
Em seguida, os policiais foram ao bairro Vale do Sol e conseguiram encontrá-los. “Questionados, os menores confessaram que entraram no local e que subtraíram os objetos do salão. Informaram ainda que conseguiram entrar pela grade do campo”, disse a Polícia Militar, em nota.
Segundo a PM, com os menores foi recuperado:
- Um violão de cor madeira claro (elétrico), com uma capa preta;
- Diversos halteres;
- Tornozeleiras de um quilo;
- Caixas de lápis de cores;
- Tesouras;
- Canetas;
- Tinta guache escolar;
- Pistola de cola quente;
- Grampeador;
- Calculadora;
- Um copo plástico de academia.
Diante do "flagrante de ato infracional análogo ao furto, os menores foram encaminhados a 6ª Delegacia Regional de Alegre, acompanhados dos responsáveis", conforme disse os militares.
A prefeitura foi demandada pela reportagem de A Gazeta para comentar o episódio, considerando que o centro de convivência é de responsabilidade do município, mas informou que o caso ainda está sendo apurado. A unidade atende idosos com diversas atividades, tais como dança, ginástica funcional e música.