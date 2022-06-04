Quatro adolescentes são detidos por furto em centro da 3ª idade

Quatro adolescentes, de 12, 13, 14 e 15 anos, foram detidos, na noite de sexta-feira (3), por furtarem o Centro de Convivência da 3ª idade no bairro Quincas Machado, em Guaçuí , no Sul do Estado . Com eles, diversos materiais foram recuperados, tais como violão, tornozeleiras de um quilo e caixas de lápis de cores.

Diversos materiais foram recuperados na ação pelos policias militares Crédito: Divulgação | 3° BPMES

A ação foi realizada pelos policiais militares do 3º Batalhão. No local, a polícia foi informada que adolescentes teriam entrado no salão e saído com alguns objetos. Além disso, um dos meninos estaria vestindo o uniforme de um dos colégios do município.

Em seguida, os policiais foram ao bairro Vale do Sol e conseguiram encontrá-los. “Questionados, os menores confessaram que entraram no local e que subtraíram os objetos do salão. Informaram ainda que conseguiram entrar pela grade do campo”, disse a Polícia Militar, em nota.

Segundo a PM, com os menores foi recuperado:

Um violão de cor madeira claro (elétrico), com uma capa preta;



Diversos halteres;



Tornozeleiras de um quilo;



Caixas de lápis de cores;



Tesouras;



Canetas;



Tinta guache escolar;



Pistola de cola quente;



Grampeador;



Calculadora;



Um copo plástico de academia.



Diante do "flagrante de ato infracional análogo ao furto, os menores foram encaminhados a 6ª Delegacia Regional de Alegre , acompanhados dos responsáveis", conforme disse os militares.