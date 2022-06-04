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Em Guaçuí

Quatro adolescentes são detidos por furto em centro da 3ª idade

De 12 a 15 anos, os garotos confessaram que entraram no local e levaram diversos materiais, tais como instrumento musical e caixas de  lápis de cor

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 19:51

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 jun 2022 às 19:51
Quatro adolescentes, de 12, 13, 14 e 15 anos, foram detidos, na noite de sexta-feira (3), por furtarem o Centro de Convivência da 3ª idade no bairro Quincas Machado, em Guaçuí, no Sul do Estado. Com eles, diversos materiais foram recuperados, tais como violão, tornozeleiras de um quilo e caixas de lápis de cores.
Quatro menores são apreendidos por furtar Centro de Convivência da 3ª idade em Guaçuí
Diversos materiais foram recuperados na ação pelos policias militares Crédito: Divulgação | 3° BPMES
A ação foi realizada pelos policiais militares do 3º Batalhão. No local, a polícia foi informada que adolescentes teriam entrado no salão e saído com alguns objetos. Além disso, um dos meninos estaria vestindo o uniforme de um dos colégios do município.
Em seguida, os policiais foram ao bairro Vale do Sol e conseguiram encontrá-los. “Questionados, os menores confessaram que entraram no local e que subtraíram os objetos do salão. Informaram ainda que conseguiram entrar pela grade do campo”, disse a Polícia Militar, em nota. 
Segundo a PM, com os menores foi recuperado:
  • Um violão de cor madeira claro (elétrico), com uma capa preta;
  • Diversos halteres;
  • Tornozeleiras de um quilo;
  • Caixas de lápis de cores;
  • Tesouras;
  • Canetas;
  • Tinta guache escolar;
  • Pistola de cola quente;
  • Grampeador;
  • Calculadora;
  • Um copo plástico de academia.
Diante do "flagrante de ato infracional análogo ao furto, os menores foram encaminhados a 6ª Delegacia Regional de Alegre, acompanhados dos responsáveis", conforme disse os militares.
A prefeitura foi demandada pela reportagem de A Gazeta para comentar o episódio, considerando que o centro de convivência é de responsabilidade do município, mas informou que o caso ainda está sendo apurado. A unidade atende idosos com diversas atividades, tais como dança, ginástica funcional e música. 

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