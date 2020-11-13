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Vítimas são mulheres

Quatro adolescentes são apreendidos suspeitos de roubar carro em Cachoeiro

De acordo com informações da PM, o veículo foi usado em outros roubos. O carro e os pertences das vítimas foram recuperados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 13:16

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 13:16

O veículo foi usado em outros roubos em Cachoeiro e Atílio Vivácqua. O carros e pertences foram recuperados.
Quatro adolescentes são apreendidos em Cachoeiro Crédito: Internauta
Quatro adolescentes foram levados para a delegacia, na noite desta quinta-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, devido a um roubo de veículo e de pessoas em via pública. Eles tentaram fugir da polícia, mas acabaram se envolvendo em uma batida. A apreensão dos adolescentes aconteceu às 23h50, no bairro Guandú, um dos mais antigos e movimentados de Cachoeiro.
Segundo informações da Polícia Militar, pelo menos três mulheres foram vítimas dos adolescentes. Ainda de acordo com a PM, primeiro, por volta das 18h, eles roubaram o veículo, que é um Ford/Fiesta, no bairro Aquidaban. Depois, usando o carro, roubaram um celular no bairro IBC e, em seguida, já na cidade de Atílio Vivácqua, levaram outro celular e uma bolsa com R$ 180,00.
Ainda de acordo com a polícia, a abordagem aos suspeitos aconteceu depois que uma das vítimas utilizou o rastreio via GPS de um celular. O motorista tentou fugir e acabou colidindo o veículo na calçada. Além do carro, a polícia apreendeu uma garrucha de calibre 38, com duas munições picotadas, joias, capacetes, celulares e uma touca ninja.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os adolescentes permanecem na delegacia, aguardando para serem apresentados ao Ministério Público.

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