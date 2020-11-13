Quatro adolescentes são apreendidos suspeitos de roubar carro em Cachoeiro

Quatro adolescentes são apreendidos em Cachoeiro Crédito: Internauta

Quatro adolescentes foram levados para a delegacia, na noite desta quinta-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , devido a um roubo de veículo e de pessoas em via pública. Eles tentaram fugir da polícia, mas acabaram se envolvendo em uma batida. A apreensão dos adolescentes aconteceu às 23h50, no bairro Guandú, um dos mais antigos e movimentados de Cachoeiro.

Segundo informações da Polícia Militar, pelo menos três mulheres foram vítimas dos adolescentes. Ainda de acordo com a PM, primeiro, por volta das 18h, eles roubaram o veículo, que é um Ford/Fiesta, no bairro Aquidaban. Depois, usando o carro, roubaram um celular no bairro IBC e, em seguida, já na cidade de Atílio Vivácqua, levaram outro celular e uma bolsa com R$ 180,00.

Ainda de acordo com a polícia, a abordagem aos suspeitos aconteceu depois que uma das vítimas utilizou o rastreio via GPS de um celular. O motorista tentou fugir e acabou colidindo o veículo na calçada. Além do carro, a polícia apreendeu uma garrucha de calibre 38, com duas munições picotadas, joias, capacetes, celulares e uma touca ninja.