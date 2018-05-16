Quadrilha roubou malotes com R$ 400 mil em shopping de Vila Velha

Policiais foram ao shopping realizar perícia e analisar as imagens de segurança Crédito: Imagens TV gazeta

Em apenas poucos minutos, R$ 400 mil foram roubados durante um assalto no Shopping Vila Velha, que fica no bairro Divino Espírito Santo. O crime aconteceu por volta 8 horas de ontem, quando três bandidos armados invadiram o local. O trio rendeu vigilantes de um carro-forte e roubaram os malotes de dinheiro.

A quantia roubada seria usada para abastecer os caixas eletrônicos do shopping. Segundo testemunhas, os criminosos usavam uniformes de técnicos em manutenção e chegaram em um carro.

A polícia e o shopping não informaram como os bandidos entraram no local sem levantar suspeitas. Mas, segundo testemunhas, eles teriam invadido o shopping por uma rua de acesso, que fica perto de uma faculdade.

Your browser does not support the audio element. Quadrilha roubou malotes com 400 mil reais em shopping de Vila Velha

Três funcionários da TBForte saíram do carro-forte, estacionado em um local de carga e descarga do lado de fora, enquanto um quarto vigilante ficou no veículo. Como de praxe, eles seguiram em fila indiana. O chefe da equipe, que era quem levava os malotes, ficou no meio da fila, enquanto os dois funcionários davam apoio na frente e atrás.

Já no interior do estabelecimento, os três criminosos, que estavam armados, abordaram o funcionário de apoio que estava na frente da fila indiana, colocando uma arma na cabeça dele.

O chefe da equipe que estava logo atrás chegou a sacar a arma, mas os bandidos ameaçaram atirar no colega rendido. O chefe da equipe decidiu não agir, mas mesmo assim foi agredido com coronhadas. Enquanto isso, o funcionário de apoio que estava no fim da fila conseguiu fugir.

Os três bandidos obrigaram os dois funcionários a deitarem no chão e recolheram as bolsas contendo R$ 400 mil, além dos dois revólveres calibre 38 das vítimas, 18 munições de calibre 38 e 27 de calibre 12.

Depois, os criminosos fugiram descendo as escadas rolantes e entraram em um Honda Fit prata, que estaria dentro do estacionamento do shopping. Na fuga, como os portões de uma das cancelas ainda estavam fechados, os bandidos jogaram o carro contra as grades para escapar.

Pessoas que malhavam em uma academia dentro do estabelecimento chegaram a testemunhar parte da ação dos assaltantes. Elas informaram ao Ciodes que viram três homens armados entrarem no shopping e que eles chegaram a apontar armas para pessoas que haviam terminado o treino e seguiam para a saída.

PERÍCIA

A Polícia Civil foi acionada para periciar o local e analisar as imagens de segurança do shopping. Entre os materiais recolhidos pelos peritos estava um capacete de segurança.

O titular da Delegacia de Roubo a Banco, delegado Nilton Abdalla, não quis adiantar as investigações, mas informou que imagens de câmeras de videomonitoramento serão utilizadas para avaliar o que aconteceu. A perícia foi realizada e estamos no início dos trabalhos de investigação. Esperamos concluir o mais rápido possível, mas não passarei nenhum tipo de informação para não atrapalhar as investigações, disse o delegado.

Pela tarde, os quatro funcionários e um representante da TBForte prestaram depoimento na delegacia. Eles preferiram não dar entrevistas. Também pela tarde, o carro usado pelos bandidos foi localizado. Mas os assaltantes não foram encontrados.

SINDICATO APONTA FALHAS DE SEGURANÇA NO LOCAL

Para o Sindicato dos Trabalhadores Vigilantes de Carro Forte, Guarda, Transporte de Valores, Escolta Armada e Tesouraria do Estado do Espírito Santo (Sindfortes), houve uma deficiência na segurança do Shopping Vila Velha. Atualmente, a categoria luta por um armamento mais eficiente.

Segundo Wilson Damascena, presidente do Sindfortes, foi possível perceber uma deficiência no sistema de entrada do shopping, que segundo ele, poderia ter evitado a ação da quadrilha. Assaltos dessa natureza levam até semanas para serem articulados. Seria importante as autoridades verificarem imagens do shopping para tentar localizar suspeitos estudando o local e articulando o crime, sugeriu.

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Damascena completou que atualmente a categoria luta, com pedidos à Polícia Federal e Ministério da Defesa, por um armamento mais eficiente.

Já recebemos uma negativa da PF. Só a partir da aprovação de um estatuto da segurança privada, que está em andamento Congresso, a PF vai poder autorizar novo armamento. Segundo a lei, a segurança privada só pode usar revólver calibre 38, pistola 380 e espingarda. Mas o armamento é ineficiente perante as armas dos bandidos de hoje.

Ele completou que as armas usadas são ultrapassadas, já que a lei que definiu o armamento foi criada em 1983. Nossa esperança é que aconteça a mudança . Mas a gente sabe que o que aconteceu no shopping foi uma emboscada. Os funcionários não tinham o que fazer. Se eles reagissem haveria um tiroteio no local, com fluxo de pessoas. A situação poderia ser ainda pior.

Procurado, o Shopping Vila Velha informou, por nota, que conta com segurança 24 horas por dia.

O empreendimento informa que seu efetivo estava completo e reforça que dispõe de sistemas de monitoramento e equipamentos com as mais altas tecnologias do mercado e está à disposição das autoridades para auxiliar no que for necessário, afirmou o shopping.

BANDIDOS USARAM CARRO COM PLACA ADULTERADA

O carro Honda Fit, de cor prata, usado pelos assaltantes para fugir do shopping após a ação criminosa foi localizado abandono na rua José Resende Filho, em Divino Espírito Santo, Vila Velha, na tarde de terça (15).

Moradores informaram a polícia sobre a localização do veículo. Policiais da Delegacia de Roubo a Banco fizeram levantamentos no local. Peritos patrimoniais da Polícia Civil também trabalharam no veículo.

O carro estava danificado no teto por ter avançado sobre o portão de saída do shopping, após o roubo.

No interior do veículo foram recolhidas cinco munições intactas de calibre 380, luvas usadas pelos bandidos e um rádio comunicador. Após a perícia, o veículo e o material apreendido foram entregues na Divisão Patrimonial.

A identificação do carro estava adulterada. A placa do Honda Fit, PYD 5276, pertence a outro veículo, que possui características completamente diferentes. A polícia não informou se o Honda Fit era roubado ou furtado.

Procurada, a empresa TBForte, responsável pelo carro-forte, lamentou o ocorrido por meio de nota.

A TBForte lamenta o ocorrido e informa que os funcionários passam bem e estão recebendo a assistência necessária.

A companhia está colaborando com as autoridades que investigam o caso, disse.

ROUBOS DE CAIXAS ELETRÔNICOS

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