Quadrilha que roubou carreta com ar-condicionado no ES é presa em MG

O veículo estava estacionado em Baixo Guandu, no Espírito Santo Crédito: Site Aimorés Online

Quatro assaltantes que fizeram um motorista refém e roubaram um carreta carregada com aparelhos de ar-condicionado foram presos na tarde desta quarta-feira (07) em Aimorés, Minas Gerais. O crime ocorreu na noite de terça-feira e o motorista chegou a ficar mais de quatro horas em poder dos bandidos. A carreta, com carga avaliada em R$ 390 mil, foi encontrada em Baixo Guandu, no ES.

De acordo com o site Aimorés Online, os bandidos foram presos quando estavam hospedados em um hotel no Centro da cidade no município mineiro. A polícia chegou até a quadrilha pois o grupo levantou suspeitas dos moradores da região quando abasteceram o veículo, um Volkswagen Bora preto, e saíram em alta velocidade.

Os assaltantes foram localizados quando acabavam de se hospedar. No quarto em que eles estavam foi encontrada a chave da carreta e notas fiscais de transporte referente a uma carga de ar-condicionado. Ao checar junto à empresa que emitiu as notas fiscais, a PM foi informada de que a carga havia sido roubada em Mimoso do Sul.

Ainda de acordo com o site Aimorés Online, a suspeita da polícia era de que a carga seria enviada para Governador Valadares, também em Minas, mas, por causa de um acidente, os criminosos resolveram parar para descansar no hotel em Aimorés enquanto a carreta ficou estacionada na cidade vizinha, em Baixo Guandu.

Os criminosos não portavam armas no momento da prisão.

O CRIME

Um motorista foi feito refém durante um assalto na noite desta terça-feira (06) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Ele estava com uma carreta carregada com aparelhos de ar-condicionado. A vítima ficou mais de quatro horas nas mãos dos bandidos.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista estava em um ponto de apoio de um posto de combustível na BR 101, em Mimoso do Sul, e foi abordado por dois bandidos armados que estavam em um veículo Volkswagem Gol branco. Eles colocaram a vítima dentro do caminhão, que ficou sob a mira de um revólver até a manhã desta quarta-feira (07).

O motorista foi abandonado na Rodovia Rubens Rangel, que liga Mimoso à BR 101 Sul. O motorista contou que não foi agredido. A Polícia Civil contou que ele está abalado e prestou depoimento na delegacia de Mimoso do Sul. O valor da carga não foi informado.