Quadrilha que furta carros Strada, Palio e Grand Siena é desarticulada no ES

Polícia desarticula qualdrila Crédito: Reprodução/ Polícia Civil

Fiat. Dois suspeitos foram detidos, outros dois seguem foragidos e um quinto morreu em confronto com policiais da Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em furto de automóveis que atuava em cidades do Norte do Espírito Santo . Segundo a polícia, os criminosos eram especializados em furtar veículos da marca. Dois suspeitos foram detidos, outros dois seguem foragidos e um quinto morreu em confronto com policiais da Bahia , onde o grupo também atuava.

De acordo a polícia, os criminosos visavam veículos dos modelos Strada, Palio e Grand Siena. Eles roubaram pelo menos 15 veículos em cidades da região, nos últimos meses. Depois de serem furtados no Espírito Santo, os automóveis eram transportados para a Bahia, onde eram adulterados ou desmanchados.

ATUAÇÃO DO CRIMINOSOS

Segundo a polícia, o grupo atuava durante a madrugada. Os criminosos arrombavam as portas dos veículos, abriam o capô e utilizavam módulos eletrônicos para ligarem os carros. Depois disso, eles saíam tranquilamente levando os automóveis. A polícia divulgou vídeos mostrando a ação do bando. (Veja abaixo)

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INVESTIGAÇÃO

As investigações começaram há alguns meses e contou com a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) . Com o avanço dos trabalhos, foram identificados e qualificados cinco integrantes do grupo criminoso. A polícia representou pelas prisões preventivas dos envolvidos e pela expedição de mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar. Dois suspeitos já foram localizados, um deles em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, e o outro em Pinheiros, Norte do Espírito Santo.

Segundo a polícia, um terceiro elemento foi morto em confronto com a polícia da Bahia. Dois homens com mandados de prisão ainda estão foragidos. Eles foram identificados como Lázaro Rocha Vieira, 32 anos, e Walace da Rocha Santos, 43 anos,

"O desbaratamento da quadrilha é de suma importância para trazer paz à comunidade e colocar na cadeia elementos que cometem crimes patrimoniais, o inquérito está sendo concluído e será encaminhado à Justiça. Os presos já estão à disposição da Justiça, quem tiver informações sobre o paradeiro dos foragidos, ligar para o 181 e ajudar a Polícia Civil a localizar os criminosos" Fabício Lucindo - Chefe da Delegacia Regional de Linhares

O QUE DIZ A FIAT?