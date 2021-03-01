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Investigação

Quadrilha que furta carros Strada, Palio e Grand Siena é desarticulada no ES

De acordo a polícia, os criminosos visavam os veículos da Fiat e atuavam no Norte do Espírito Santo e  na Bahia. Eles roubaram pelo menos 15 veículos, nos últimos meses

Publicado em 01 de Março de 2021 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2021 às 20:13
Polícia desarticula qualdrila
Polícia desarticula qualdrila Crédito: Reprodução/ Polícia Civil
Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em furto de automóveis que atuava em cidades do Norte do Espírito Santo. Segundo a polícia, os criminosos eram especializados em furtar veículos da marca Fiat. Dois suspeitos foram detidos, outros dois seguem foragidos e um quinto morreu em confronto com policiais da Bahia, onde o grupo também atuava.
De acordo a polícia, os criminosos visavam veículos dos modelos Strada, Palio e Grand Siena. Eles roubaram pelo menos 15 veículos em cidades da região, nos últimos meses. Depois de serem furtados no Espírito Santo, os automóveis eram transportados para a Bahia, onde eram adulterados ou desmanchados.

ATUAÇÃO DO CRIMINOSOS

Segundo a polícia, o grupo atuava durante a madrugada. Os criminosos arrombavam as portas dos veículos, abriam o capô e utilizavam módulos eletrônicos para ligarem os carros. Depois disso, eles saíam tranquilamente levando os automóveis. A polícia divulgou vídeos mostrando a ação do bando. (Veja abaixo)

INVESTIGAÇÃO

As investigações começaram há alguns meses e contou com a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com o avanço dos trabalhos, foram identificados e qualificados cinco integrantes do grupo criminoso. A polícia representou pelas prisões preventivas dos envolvidos e pela expedição de mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar. Dois suspeitos já foram localizados, um deles em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, e o outro em Pinheiros, Norte do Espírito Santo.
Segundo a polícia, um terceiro elemento foi morto em confronto com a polícia da Bahia. Dois homens com mandados de prisão ainda estão foragidos. Eles foram identificados como Lázaro Rocha Vieira, 32 anos, e Walace da Rocha Santos, 43 anos,
"O desbaratamento da quadrilha é de suma importância para trazer paz à comunidade e colocar na cadeia elementos que cometem crimes patrimoniais, o inquérito está sendo concluído e será encaminhado à Justiça. Os presos já estão à disposição da Justiça, quem tiver informações sobre o paradeiro dos foragidos, ligar para o 181 e ajudar a Polícia Civil a localizar os criminosos"
Fabício Lucindo  - Chefe da Delegacia Regional de Linhares

O QUE DIZ A FIAT? 

A reportagem de A Gazeta procurou a Fiat para falar sobre o caso, mas a empresa não se manifestou. Essa matéria acompanhará e  será atualizada assim que houver um posicionamento. 

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