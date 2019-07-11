Home
>
Polícia
>
Quadrilha que domina tráfico em dois bairros de Linhares é presa

Quadrilha que domina tráfico em dois bairros de Linhares é presa

Deflagrada na manhã desta quinta-feira (11), a operação cumpre oito mandados de prisão e mais oito mandados de busca e apreensão nos bairros Aviso e Interlagos

Com informações do Ministério Público do Espírito Santo

Publicado em 11 de julho de 2019 às 13:03

 - Atualizado há 6 anos

Materiais apreendidos na Operação Torre Branca, em Linhares Crédito: Divulgação/MPES

Uma operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em Linhares, região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (11), para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas nos bairros Aviso e Interlagos.

Recomendado para você

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Quadrilha usava perfis falsos para marcar encontros e depois chantagear homens casados; mulher que era líder do esquema e o marido foram presos em Colatina, no Noroeste do Estado

Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

Na chamada Operação Torre Branca, são cumpridos, inicialmente, oito mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão. Participam dos trabalhos um promotor de Justiça, oito policiais civis e 36 policiais militares, além de dois cães farejadores.

De acordo com o MPES, foram detidas 10 pessoas até o momento e apreendidos R$ 9.271 em dinheiro, drogas (105 gramas de cocaína, 351 buchas de maconha e um tablete de 435 gramas de maconha), duas pistolas .380 e 107 munições. 

A investigação é feita pelo Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil.

00:00 /
Quadrilha que domina tráfico em dois bairros de Linhares é presa

NOME DA OPERAÇÃO

Segundo o MPES, Torre Branca é uma antiga fortaleza e torre central da Torre de Londres, em Tower Hamlets, na Inglaterra. Foi construída por Guilherme, o Conquistador, durante o início da década de 1080, e posteriormente estendido. O nome da operação faz referência ao apelido do alvo principal da investigação.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

tráfico de drogas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais