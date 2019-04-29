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Norte do ES

Quadrilha faz arrastão na praia de Guriri em São Mateus

Criminosos agrediram uma mulher, atiraram contra um homem e lutaram contra policial

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 20:07

Publicado em 

29 abr 2019 às 20:07
Praia de Guriri, em São Mateus Crédito: Wing Costa | Arquivo | Gazeta Online
Seis criminosos – entre eles, três menores de idade – realizaram um arrastão na orla da praia de Guriri, no Norte do Estado, durante a madrugada deste domingo (28). Ao todo, oito pessoas foram vítimas da ação, sofreram diversas agressões físicas e tiveram pertences roubados. No final, todos os bandidos foram detidos.
De acordo com o testemunho de um dos homens assaltados, um dos criminosos tentou acertá-lo com um tiro; enquanto outro chutou inúmeras vezes uma mulher, que caiu no chão e, ainda assim, continuou sendo agredida. Outras vítimas também teriam sido espancadas e recebido coronhadas como meio de intimidação.
Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos tentaram fugir e se esconderam em uma área de preservação ambiental, que fica ao lado da praia. Junto com eles, foram recuperados duas bolsas, três carteiras, uma pochete com cartões, um celular e documento pessoais. Além de uma touca ninja e uma pistola falsa usadas no roubo.
No combate ao arrastão, um policial chegou a lutar fisicamente com um dos bandidos, que acabou se desvencilhando do agente e se escondendo com os demais. Durante a briga, no entanto, o PM teve uma fratura e precisou ser encaminhado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.
Em nota, a Polícia Civil informou que Werisson Souza Clemente (18 anos), Wemerson Micael dos Santos (20 anos) e Ruan Clemente Gaia (18 anos) foram autuados por roubo e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Já os três adolescentes responderão por ato infracional análogo ao crime de roubo e foram apresentados à Justiça.

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