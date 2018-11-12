Quadrilha faz arrastão em ônibus de excursão em Linhares

Um ônibus de excursão com comerciantes que seguiam de São Mateus, na região Norte do Estado, para fazer compras em São Paulo, foi assaltado por quatro criminosos na Rodovia BR 101, em Linhares, na manhã deste domingo (11). O carro com os suspeitos estacionou próximo ao coletivo e dois assaltantes entraram no ônibus com armas escondidas em travesseiros. No arrastão, os bandidos levaram objetos de valor e dinheiro
De acordo com a Polícia Militar, o ônibus com 42 passageiros estava parado na rodovia, no bairro Movelar, para pegar mais um passageiros quando um Volkswagen Parati vermelho com quatro indivíduos parou ao lado. Dois criminosos invadiram o coletivo. Uma passageira contou que os assaltantes deixaram as armas escondidas em travesseiros.
De forma rápida, eles fizeram o arrastão, levando cartões de crédito, celulares, bolsas, documentos e mais de R$ 6 mil em dinheiro dos passageiros. Em seguida, saíram do coletivo, entraram no automóvel e fugiram em direção ao bairro Linhares V. Os policiais realizaram buscas na região e encontraram o carro usado no assalto coberto por plástico bolha e estacionado em frente a uma casa no bairro Planalto. No local foram encontrados alguns produtos que haviam sido roubados do ônibus. No entanto, nenhum dos acusados estava na residência.
Ainda segundo a PM, uma jovem de 21 anos que mora na casa não soube dizer de quem eram as bolsas encontradas na residência. Ela foi encaminhada para a 16ª Delegacia Regional de Linhares junto com o veículo usado no crime e o material apreendido na residência.
A Polícia Civil informou, por nota, que ninguém foi preso até o momento. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Alguns objetos já foram recuperados pela polícia. Outras informações não serão passadas no momento para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para a identificação dos suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, ressaltou a nota da PC.
Quadrilha faz arrastão em ônibus de excursão em Linhares