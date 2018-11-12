Quadrilha faz arrastão em ônibus de excursão em Linhares

Ônibus onde estavam os passageiros que foram vítimas de um arrastão em Linhares Crédito: Site Norte Notícia

Um ônibus de excursão com comerciantes que seguiam de São Mateus , na região Norte do Estado, para fazer compras em São Paulo, foi assaltado por quatro criminosos na Rodovia BR 101, em Linhares , na manhã deste domingo (11). O carro com os suspeitos estacionou próximo ao coletivo e dois assaltantes entraram no ônibus com armas escondidas em travesseiros. No arrastão, os bandidos levaram objetos de valor e dinheiro

De acordo com a Polícia Militar, o ônibus com 42 passageiros estava parado na rodovia, no bairro Movelar, para pegar mais um passageiros quando um Volkswagen Parati vermelho com quatro indivíduos parou ao lado. Dois criminosos invadiram o coletivo. Uma passageira contou que os assaltantes deixaram as armas escondidas em travesseiros.

De forma rápida, eles fizeram o arrastão, levando cartões de crédito, celulares, bolsas, documentos e mais de R$ 6 mil em dinheiro dos passageiros. Em seguida, saíram do coletivo, entraram no automóvel e fugiram em direção ao bairro Linhares V. Os policiais realizaram buscas na região e encontraram o carro usado no assalto coberto por plástico bolha e estacionado em frente a uma casa no bairro Planalto. No local foram encontrados alguns produtos que haviam sido roubados do ônibus. No entanto, nenhum dos acusados estava na residência.

Ainda segundo a PM, uma jovem de 21 anos que mora na casa não soube dizer de quem eram as bolsas encontradas na residência. Ela foi encaminhada para a 16ª Delegacia Regional de Linhares junto com o veículo usado no crime e o material apreendido na residência.

A Polícia Civil informou, por nota, que ninguém foi preso até o momento. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Alguns objetos já foram recuperados pela polícia. Outras informações não serão passadas no momento para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para a identificação dos suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, ressaltou a nota da PC.

Your browser does not support the audio element. Quadrilha faz arrastão em ônibus de excursão em Linhares