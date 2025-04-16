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Crime em república

Psicóloga é esfaqueada em Vitória e 'inquilina clandestina' é suspeita

Vítima de 52 anos tinha ido ao local buscar as chaves do quarto onde jovem de 18 anos estava hospedada e acabou atacada

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 11:37

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 abr 2025 às 11:37
Avenida Rio Branco, na altura de Santa Lúcia, local onde crime aconteceu
Avenida Rio Branco, na altura de Santa Lúcia, local onde crime aconteceu Crédito: Archimedes Patricio

Uma psicóloga de 52 anos foi esfaqueada dentro do edifício da família dela, na Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, Vitória, na última terça-feira (15). Segundo testemunhas, a suspeita é uma jovem de 18 anos, que estava se hospedando no local sem os donos saberem. Quando foi descoberta, cometeu o crime.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com familiares da psicóloga. Eles afirmaram que a jovem de 18 anos é amiga de uma antiga inquilina da república que funciona no edifício. Após essa hóspede sair do local, a suspeita teria armado um plano para morar lá. Sem avisar aos donos, ela teria ficado com a chave e levado os próprios pertences para o apartamento, passando a ocupar um dos quartos. 

Quando a dona soube disso, fez contato com a jovem e pediu para ela desocupar o local. A entrega das chaves foi marcada para terça-feira, mas terminou com a psicóloga esfaqueada.

No térreo do prédio funcionam algumas lojas. Um funcionário disse que ouviu um grito e, em seguida, a psicóloga gemendo de dor. "Vim olhar e vi duas moças e uma criança correndo. Na hora achei que a senhora (a psicóloga) tinha caído da escada. Logo após os moradores do prédio desceram, o Samu chegou, e hoje que fui saber que ela foi esfaqueada. Ela é bem conhecida, filha da dona, é bem tranquila, nunca ouvi dizer nada sobre ela", relatou o homem, em entrevista à TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar. 

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levada para o hospital. Ela está fora de risco. A Polícia Militar foi até o local, mas a suspeita já tinha fugido. Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido".

Correção

16/04/2025 - 4:30
A primeira versão da reportagem informava que a jovem de 18 anos era suspeita de esfaquear a psicóloga. Entretanto, a Polícia Civil informou que outra mulher, de 26 anos e comparsa da jovem, seria a responsável por desferir o golpe na vítima. As duas foram presas. Título e texto foram corrigidos.
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