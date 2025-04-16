Psicóloga é esfaqueada em Vitória e 'inquilina clandestina' é suspeita

No térreo do prédio funcionam algumas lojas. Um funcionário disse que ouviu um grito e, em seguida, a psicóloga gemendo de dor. "Vim olhar e vi duas moças e uma criança correndo. Na hora achei que a senhora (a psicóloga) tinha caído da escada. Logo após os moradores do prédio desceram, o Samu chegou, e hoje que fui saber que ela foi esfaqueada. Ela é bem conhecida, filha da dona, é bem tranquila, nunca ouvi dizer nada sobre ela", relatou o homem, em entrevista à TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar.