No Centro da cidade

Provocação em grupo de futebol no WhatsApp termina em briga de rua em Guarapari

Policiais precisaram usar uma arma de choque para conter os dois homens que estavam trocando socos em frente a um comércio da cidade

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:58

Uma briga entre um homem e um entregador de lanches por aplicativo terminou com os dois imobilizados após uso de um taser — arma de choque usada para imobilizar temporariamente uma pessoa com descargas elétricas — por policiais militares, na noite de segunda-feira (13), no Centro de Guarapari. A confusão foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens (veja acima), o entregador aparece em frente a um estabelecimento quando é atacado por um homem, que começa a agredi-lo com socos. O trabalhador cai, mas as agressões continuam.

No momento da briga, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e dois policiais descem do veículo. Segundo a corporação, os militares deram várias ordens para que o homem e o entregador cessassem a discussão, porém não foram atendidos. Mesmo diante da presença dos agentes, os homens continuaram se agredindo. Foi então que um dos policiais utilizou o taser, fazendo com que ambos caíssem no chão e ficassem imobilizados.

Discussão em grupo de WhatsApp motivou briga

Ainda conforme a PM, os dois foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari para a retirada dos dardos do taser que ficam grudados na pele. Durante o atendimento, o homem e o entregador relataram para os policiais que a briga iniciou após brincadeiras e provocações ocorridas em um grupo de futebol no WhatsApp. Como nenhum deles manifestou interesse em representar criminalmente contra o outro, foram orientados e liberados.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta