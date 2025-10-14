Provocação em grupo de futebol no WhatsApp termina em briga de rua em Guarapari

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:58
Uma briga entre um homem e um entregador de lanches por aplicativo terminou com os dois imobilizados após uso de um taser — arma de choque usada para imobilizar temporariamente uma pessoa com descargas elétricas — por policiais militares, na noite de segunda-feira (13), no Centro de Guarapari. A confusão foi registrada por uma câmera de segurança.
Nas imagens (veja acima), o entregador aparece em frente a um estabelecimento quando é atacado por um homem, que começa a agredi-lo com socos. O trabalhador cai, mas as agressões continuam.
No momento da briga, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e dois policiais descem do veículo. Segundo a corporação, os militares deram várias ordens para que o homem e o entregador cessassem a discussão, porém não foram atendidos. Mesmo diante da presença dos agentes, os homens continuaram se agredindo. Foi então que um dos policiais utilizou o taser, fazendo com que ambos caíssem no chão e ficassem imobilizados.
Ainda conforme a PM, os dois foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari para a retirada dos dardos do taser que ficam grudados na pele. Durante o atendimento, o homem e o entregador relataram para os policiais que a briga iniciou após brincadeiras e provocações ocorridas em um grupo de futebol no WhatsApp. Como nenhum deles manifestou interesse em representar criminalmente contra o outro, foram orientados e liberados.
