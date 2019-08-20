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Em Pedro Canário

Protesto pede Justiça a irmãos assassinados durante ação da PM no ES

Familiares e amigos fizeram manifestação pelas ruas de Pedro Canário na tarde desta segunda-feira (19). Luiz Carlos e Antônio Carlos Raiz foram baleados por policiais militares em um assentamento no último dia 10

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 06:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 06:39
Familiares e amigos protestam após as mortes de dois irmãos em Pedro Canário Crédito: Internauta
Familiares e amigos fecharam as ruas do Centro de Pedro Canário, Região Norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (19), para protestar e pedir Justiça pelas mortes dos irmãos Luiz Carlos Raiz, de 35 anos, e Antônio Carlos Raiz, de 31 anos.
Eles foram baleados por policiais militares no último dia 10
, em um assentamento da cidade.
Durante o protesto, os manifestantes fizeram orações e levaram cartazes. Um deles dizia: “Até quando vamos chorar por nossos filhos? Queremos Justiça”. A manifestação passou por diversas ruas do Centro da cidade.
AS MORTES
Os irmãos Antônio Carlos e Luiz Carlos, de Pedro Canário Crédito: Arquivo pessoal
A confusão que resultou nas mortes dos irmãos aconteceu quando a Polícia Militar esteve no assentamento para prender Luiz Carlos, que era suspeito de ter agredido a ex-mulher.
Segundo a família
, Luiz correu na hora da prisão e os policiais teriam atirado nele. Antônio teria ajudado o irmão e também foi baleado.
Os dois chegaram a ser socorridos e levados a um hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.
Já de acordo com a Polícia Militar, os dois irmãos teriam agredido os militares e, por isso, foram baleados. Em nota, a PM informou que o caso é apurado pela Polícia Civil e que os trabalhos serão acompanhados pela Corregedoria da PM. As armas dos policiais foram apreendidas.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. "Informações adicionais ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Não é preciso se identificar", finaliza a nota.
 

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