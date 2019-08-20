Protesto pede Justiça a irmãos assassinados durante ação da PM no ES

Familiares e amigos protestam após as mortes de dois irmãos em Pedro Canário Crédito: Internauta

Familiares e amigos fecharam as ruas do Centro de Pedro Canário, Região Norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (19), para protestar e pedir Justiça pelas mortes dos irmãos Luiz Carlos Raiz, de 35 anos, e Antônio Carlos Raiz, de 31 anos.

, em um assentamento da cidade.

Durante o protesto, os manifestantes fizeram orações e levaram cartazes. Um deles dizia: “Até quando vamos chorar por nossos filhos? Queremos Justiça”. A manifestação passou por diversas ruas do Centro da cidade.

AS MORTES

Os irmãos Antônio Carlos e Luiz Carlos, de Pedro Canário Crédito: Arquivo pessoal

A confusão que resultou nas mortes dos irmãos aconteceu quando a Polícia Militar esteve no assentamento para prender Luiz Carlos, que era suspeito de ter agredido a ex-mulher.

, Luiz correu na hora da prisão e os policiais teriam atirado nele. Antônio teria ajudado o irmão e também foi baleado.

Os dois chegaram a ser socorridos e levados a um hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Já de acordo com a Polícia Militar, os dois irmãos teriam agredido os militares e, por isso, foram baleados. Em nota, a PM informou que o caso é apurado pela Polícia Civil e que os trabalhos serão acompanhados pela Corregedoria da PM. As armas dos policiais foram apreendidas.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. "Informações adicionais ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br , onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Não é preciso se identificar", finaliza a nota.