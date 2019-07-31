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NA ES 010

Promotor de vendas é baleado em arrastão dentro de Transcol na Serra

O jovem de 19 anos teria sido baleado nas pernas porque demorou a entregar o celular

Publicado em 

31 jul 2019 às 11:37

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 11:37

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
Um promotor de vendas foi baleado dentro de um ônibus do sistema Transcol na Rodovia ES 010, em Manguinhos, na Serra, na noite desta terça-feira (30). O jovem de 19 anos também é lutador de artes marciais e teria sido baleado nas pernas porque reagiu tirando a mão do assaltante do bolso dele. 
O crime aconteceu por volta das 21 horas. Antes de atirar no promotor, a dupla de criminosos fez um arrastão dentro do ônibus. O promotor estava sentado em um banco mais alto do coletivo quando um dos criminosos tentou tirar o celular do bolso dele. O promotor reagiu e tirou a mão dele com um golpe. 
No momento da reação, o criminoso teria questionado ao promotor "então é isso que você quer?" e atirou em direção à cabeça da vítima. Como o banco era alto, ele se levantou e foi atingido com um tiro em uma das pernas. A bala atravessou e atingiu a outra perna. 
O pai do rapaz contou para a reportagem que o promotor foi liberado do hospital por volta da meia-noite desta terça-feira e já foi trabalhar nesta quarta-feira. 
Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados para o caso e disseram que a linha passa próximo ao condomínio Ourimar, na Serra. Até o momento, segundo a polícia, nenhum suspeito foi preso. 
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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