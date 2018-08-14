Professora é presa com cocaína em escola de Muniz Freire

Delegacia de Muniz Freire Crédito: Divulgação | PC

Uma professora da educação infantil, de 42 anos, foi presa no final da manhã desta terça-feira (14) em uma escola municipal da comunidade de São Pedro, zona rural de Muniz Freire , na região do Caparaó. A Polícia Civil foi até a unidade porque a educadora tinha um mandado de prisão em aberto por furto, mas acabou descobrindo pinos de cocaína na bolsa dela.

Segundo o delegado de Muniz Freire, Marcelo Meurer, os policiais aguardaram a aula da professora acabar para o cumprimento de prisão e de busca e apreensão, em uma sala reservada. No início da semana, uma vizinha da professora, que mora na sede, teve a casa furtada enquanto estava em viagem.

Grande parte dos eletrodomésticos roubados foi encontrada na casa da professora acusada. Na residência, a polícia também encontrou sacolas para embalar drogas.

Havia a suspeita de que ela poderia estar traficando. Grande quantidade da droga foi encontrada com ela, que negou. Disse que a droga deveria ter sido colocada por outra pessoa para incriminá-la e, sobre os objetos furtados encontrados na residência dela, não sabia quem havia colocado na casa, contou o delegado. A professora foi autuada por tráfico de drogas e furto qualificado e encaminhada à Penitenciária de Viana.