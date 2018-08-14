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Crime

Professora é presa com cocaína em escola de Muniz Freire

A educadora possuía um mandado de prisão em aberto por furto; durante a abordagem policial foram encontrados os pinos de cocaína na bolsa dela

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 20:56
Delegacia de Muniz Freire Crédito: Divulgação | PC
Uma professora da educação infantil, de 42 anos, foi presa no final da manhã desta terça-feira (14) em uma escola municipal da comunidade de São Pedro, zona rural de Muniz Freire, na região do Caparaó. A Polícia Civil foi até a unidade porque a educadora tinha um mandado de prisão em aberto por furto, mas acabou descobrindo pinos de cocaína na bolsa dela.
Segundo o delegado de Muniz Freire, Marcelo Meurer, os policiais aguardaram a aula da professora acabar para o cumprimento de prisão e de busca e apreensão, em uma sala reservada. No início da semana, uma vizinha da professora, que mora na sede, teve a casa furtada enquanto estava em viagem.
Grande parte dos eletrodomésticos roubados foi encontrada na casa da professora acusada. Na residência, a polícia também encontrou sacolas para embalar drogas.
Havia a suspeita de que ela poderia estar traficando. Grande quantidade da droga foi encontrada com ela, que negou. Disse que a droga deveria ter sido colocada por outra pessoa para incriminá-la e, sobre os objetos furtados encontrados na residência dela, não sabia quem havia colocado na casa, contou o delegado. A professora foi autuada por tráfico de drogas e furto qualificado e  encaminhada à Penitenciária de Viana. 
Por telefone, a Secretaria de Educação do município informou que a professora é efetiva, mas não soube dizer há quanto tempo é contratada. Disse ainda que tomou conhecimento dos fatos e vai procurar o departamento jurídico para tomar providências cabíveis. A secretaria garantiu que não tinha conhecimento dos atos ilícitos da servidora.

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